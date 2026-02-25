一粥麵限時外賣優惠！$38胡椒豬肚雞鍋配白飯 只限一時段供應

連鎖快餐店一粥麵以其親民的價格及穩定的品質，成為許多港人日常用餐的方便選擇。農曆新年剛過，一粥麵再次為食客帶來驚喜，於2月26日起，一連3日限時推出人氣的招牌胡椒豬肚雞鍋配白飯，外賣優惠只需$38，讓大家在仍微涼的天氣中，能以超值價錢品嚐到一份暖心暖胃的經典美味。

連鎖快餐店一粥麵限時外賣優惠！胡椒豬肚雞鍋配白飯$38

一粥麵於2月26日至28日期間，推出限時外賣優惠。顧客購買人氣招牌菜式胡椒豬肚雞鍋配白飯，只需以優惠價$38即可。胡椒豬肚雞鍋是一粥麵的招牌菜式之一，乳白色的胡椒湯底經過精心熬製，味道濃郁，入口溫熱辛香，有驅寒效果。

鍋內的用料亦十足，有軟腍富彈性的豬肚，雞肉則嫩滑多汁，配上一碗香噴噴的白飯，澆湯汁同吃，絕對是一頓讓人心滿意足的晚餐。優惠期只限2月26至2月28日下午4時至6時外賣自取，如堂食需付正價。

一粥麵外賣自取優惠

資料來源︰一粥麵