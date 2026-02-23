銅鑼灣麵店年初五仍收加三服務費？港男嘆「嗌咗嘢食先知」終索價3位數 網民轟：好過去搶！

每逢農曆新年，餐廳應否額外收取服務費往往會成為網民熱議的話題。早前，有港男於大年初五（21日）光顧一間位於銅鑼灣的麵店，稱下單後才發現原來該店仍然需要收取新年期間的加三服務費，最終牛筋麵、油菜及凍飲索價合共過百元！不少網民都批評麵店做法，齊轟「好過去搶」！詳情即看下文！

港男年初五幫襯港島區麵店 點菜後驚覺要收加三服務費

1名港男日前於社交平台發文，稱在剛過去的年初五惠顧銅鑼灣一間麵店，表示「嗌咗嘢食先知原來要加三。冇睇到個牌」，並分享1張點菜單據。根據該單據顯示，樓主在2月21日下單點了一碗牛筋麵、生菜及凍飲，由於該店在新春期間需收取加三服務費，在「加收服務費」一欄亦印有「恭喜發財、萬事如意、新春加收服務費」字眼，單價81元另收加三，即3成服務費為24.3元，總額為$105元。

樓主再留言補充道，單據上價值11元「手寫單」一欄，實際為凍檸茶，又表示「雖然食牛腩麵如果要加一都離晒譜。而家+3又唔多人食。都唔知為乜。」又指在結帳後，麵店更著他於「大眾點評」打卡，形容心情「諗起都躁」。

年初五收加三「好過去搶」？ 網民心水清：初五唔係請咗假就要返工啦

帖文公開後，不少網民對店方在年初五仍然收取加三服務費表示不滿，「初五都仲要加三？」、「今日（初五）都要加就離譜啲」。有人亦心水清表示，其實年初四已是正常上班日子，收取服務費做法不太合理，「初四五唔係請左（咗）假就要返工喇，過份。」，亦有網形容做法如同「好過去搶」、「多咗$35食個早餐都得」。此外，有網民更分享同一日子同一麵店的單據，點選價值315元的食物，被收取94.5元加三服務費。

文：TF

資料及圖片來源：threads



————

