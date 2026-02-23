Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

魚缸鯇魚「集體反肚」層層疉！將軍澳粥底火鍋店未開張先出事 網民：幫間鋪擋煞

飲食
更新時間：11:56 2026-02-23 HKT
發佈時間：11:56 2026-02-23 HKT

餐廳開張本應是喜慶之事，但一家粥底火鍋店卻出現突發意外！昨日(22日)，將軍澳坑口一家即將開幕主打鯇魚粥底火鍋的新餐廳，魚池竟被發現大批鯇魚離奇反肚，事件引發一眾街坊、網民熱議，及對店方管理提出質疑。

將軍澳新張火鍋店  魚缸慘況瘋傳  「反肚」魚屍層層疉

昨日(22日)，多個社交平台傳出將軍澳坑口一準備開幕的粥底火鍋店，魚缸中大量鯇魚出現「反肚」情況。有網民指路過該新舖時，除發現店內大量鯇魚「反晒肚」，現場更傳出臭味，懷疑魚類在店舖正式開業前已經集體死亡。

不少網民也隨文附上照片，從中可見店外櫥窗中的魚缸內擠滿了數十條鯇魚，大部分已經翻起白色魚肚，浮於水中，層層疊疊，場面駭人。

記者翌日直擊 店家以紅紙封蓋魚缸

事件曝光後，《星島頭條》記者今晨前往餐廳了解，發現魚缸部份已被紅紙封上，遮掩了內部情況。惟從側面露出的空隙，仍隱約可見有疑似「反肚」的鯇魚留在魚缸之中，顯示問題尚未完全處理，店內則未見職員蹤影。

網民質疑飼養問題：擺明未養好水

事件引起網民激烈討論。 不少網民對事件表示震驚，並對店舖的管理提出質疑，有人稱聽到商場管理人員對話，指事件起因懷疑是「集體中毒」。亦有網民從飼養角度分析，認為「擺明未養好水就落魚」，或因「入得太多魚、管理混亂得濟」，導致魚類缺氧死亡。

事件亦引發了食客對未來食物安全的憂慮，有網民直言：「仲有冇人敢食」。此外，亦有網民以玄學角度開玩笑指，這些魚是「幫間鋪擋煞之後死哂」。

資料來源：ThreadsLIHKG

延伸閱讀：景林邨死魚事件｜水池114條魚缺氧死亡 清潔公司女工頭涉虐畜被捕

