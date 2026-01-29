景林邨死魚事件｜水池114條魚缺氧死亡 清潔公司女工頭涉虐畜被捕

將軍澳景林邨清洗屋邨水池，導致逾百條魚包括錦鯉死亡，警方深入調查後，拘捕一名51歲清潔公司女工頭。據悉，清潔水池前，6名工人把池中的所有魚及龜移至3個裝有水並連接住一個氣泵的容器內，懷疑容器內缺乏足夠的氧氣，導致114條魚死亡。

被捕女子姓司徒（51歲），涉嫌「殘酷對待動物」被捕，案件交由將軍澳警區重案組第一隊負責調查。據悉，邨內水池飼養多條居民放生的魚，主要是錦鯉，魚池內總共196條魚及4隻龜。

相關新聞 : 景林邨死魚事件│逾百魚反肚 居民心痛難過 「咁樣虐待生命係謀殺！」

相關新聞：景林邨死魚事件│數十條魚搬池仍死 居民直指管理公司失職「整到啲魚死晒！」

魚池自2025年8月起便由管理公司「置佳物業服務有限公司」及清潔公司「輝記環保清潔有限公司」一同管理。本月26日，清潔公司人員在清潔魚池，清潔前，6名工人把池中的所有魚及龜移至3個裝有水並連接住一個氣泵的容器內。

同日晚上7時許，姓余（45歲）女居民報警，指發現容器內的多條魚沒有氣息及當時無人看管。愛護動物協會督察到場確認容器內有114條魚死亡，指魚隻的死因是因為容器內缺乏足夠的氧氣。