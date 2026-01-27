景林邨死魚事件│數十條魚搬池仍死 居民直指管理公司失職「整到啲魚死晒！」

將軍澳景林邨景棉樓對出一個魚池，因清洗魚池關係，有逾百條魚被清潔工人撈起後，疑有人未有妥善提供足夠氧氣，導致逾百條魚缺氧慘死。有居民發現報警求助，警方將案件列為「殘酷對待動物」跟進，並由將軍澳警區刑事調查隊接手處理。《星島頭條網》今（27日）早上到景林邨了解事件，發現有5至6名工人仍進行洗池工作，將數十條剩低的魚移往另一原本養龜的水池，惟水池內僅放置淺水，氧氣泵亦很弱，眼見多條魚已翻側死亡。

居民陳先生指，昨日下午1時許行經已見6至7名工人在撈魚，但至今日仍未撈完，卻已開始洗池。「呢度有幾百條魚㗎！之前洗池都冇咁多死魚，因為去年10月轉咗新管理公司，依家呢個（管理公司）差，唔識，整到啲魚死晒，簡直係失職！」

而吳姓居民昨行經只見放了魚在吹氣箱內，沒有給氧氣，「平時好多魚，依家少咗好多，冇落氧氣。」他坦言以往未曾發生同類事件，懷疑新管理公司「冇乜經驗」，「初初以為工人落咗chemical(化學物料)洗池過唔清水，所以死魚。」