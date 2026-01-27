Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

將軍澳景林邨洗魚池 逾百條魚被撈起疑缺氧慘死 網民狠批「完全冇常識」

突發
更新時間：04:51 2026-01-27 HKT
發佈時間：04:51 2026-01-27 HKT

將軍澳景林邨發生懷疑不當對待動物事件。景林邨景棉樓對出魚池於周日進行清潔工程期間，有逾百條魚撈起後，懷疑人員未有妥善提供足夠氧氣，導致大量魚被放置大半天後，有逾百條魚懷疑缺氧慘死。

懷疑氣泵固障致供氧不足

據《香港動物報》及動物救援團體「香港救援鳩鴿及雀鳥」表示，景林邨景棉樓對出魚池於周日進行清潔工程期間，清潔公司將池內逾百條魚撈起，放置於三個箱子及一個小型水池內，惟現場懷疑氣泵出現問題，未有提供足夠氧氣，導致大批魚當場死亡。

有熱心市民於當晚約7時發現情況後，隨即報警及通知愛護動物協會。警方及愛協督察其後到場了解事件，報案人亦已錄取口供。據《香港動物報》表示，截至凌晨1時許，共有115條魚證實死亡，另有81條魚生還，但部分倖存魚隻情況虛弱，當中不少為錦鯉。動物救援機構「龜途」創辦人亦於深夜到場協助救援，並指現場另有4隻龜，包括兩隻巴西龜及兩隻草龜。

魚缸懷疑供氧泵出現問題,大批魚缺氧死亡。香港救援鳩鴿及雀鳥圖片
魚缸懷疑供氧泵出現問題，大批魚缺氧死亡。香港救援鳩鴿及雀鳥圖片
魚缸懷疑供氧泵出現問題，大批魚缺氧死亡。香港救援鳩鴿及雀鳥圖片
魚缸懷疑供氧泵出現問題，大批魚缺氧死亡。香港救援鳩鴿及雀鳥圖片
魚缸懷疑供氧泵出現問題，大批魚缺氧死亡。香港救援鳩鴿及雀鳥圖片
魚缸懷疑供氧泵出現問題，大批魚缺氧死亡。香港救援鳩鴿及雀鳥圖片

團體批評處理方式欠缺基本動物護理常識，並關注事件是否涉及疏忽或不當對待動物，呼籲相關管理單位交代事件經過及改善程序。

事件在網上引起關注，有附近居民留言指：「我住附近，每次經過景林邨都會睇魚，估唔到會變成咁，魚都係生命，好可憐。」亦有網民批評：「打氣泵都冇，又放咁耐，一定出事。」另有人直言：「咁過分嘅人都有，完全冇常識。」

事件中,共有115條魚證實死亡,另有81條魚生還。香港動物報圖片
事件中，共有115條魚證實死亡，另有81條魚生還。香港動物報圖片

警方回覆《星島頭條》網查詢時指，周日（26日）晚上8時01分接獲市民報案，指寶林北路38號魚池的魚被取出，並放在旁三個魚缸內，其中部分魚已死亡。警員到場後經初步調查，原本列作「求警協助」的案件，已改列為「殘酷對待動物」跟進，並由將軍澳警區刑事調查隊接手處理。警方表示，事件暫未有人被捕，調查仍在進行中。

