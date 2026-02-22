Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

60歲港媽3度創業頂手茶餐廳！勇敢追夢兒子佩服「每次都唔怕再起身」 必試招牌茶走/蓮藕肉餅飯

飲食
更新時間：11:05 2026-02-22 HKT
發佈時間：11:05 2026-02-22 HKT

近年香港經濟不景，飲食業普遍經營困難，不少連鎖食肆及老字號相繼結業，不過仍有人逆市而上，選擇「追夢」接手經營茶餐廳！近日，有港男在社交平台上發文，指其60歲母親選擇三度創業，頂手位於灣仔的茶餐廳，售賣蓮藕肉餅飯、滑蛋多士、招牌「茶走」等。港男對母親仍勇敢「追夢」感到敬佩，「每次都唔怕再起身！」一眾網民也對港媽表達支持，「60歲正是闖的年紀！」、「有一顆創業心唔簡單！」

60歲港媽3度創業頂手茶餐廳！勇敢追夢兒子佩服「仲每次都唔怕再起身」

近日，有港男在Threads發文分享，稱其60歲母親數月前第三次創業，接手位於灣仔太原街的「樂食坊」茶餐廳。他表示，一開始聽聞母親打算接手茶餐廳時，他並不完全支持，一方面擔心母親年紀大，擔心會太過辛苦；另一方面，過去8年母親曾先後經營過另外兩間餐廳，但最後均以結業告終，「今次第三次做，阿媽都係開舖前一個禮拜先話我聽」。然而，既然母親已下定決心，他亦會全力支持，「佢60幾歲仲繼續追夢都真係幾令我佩服，仲要每一次都唔怕再起身。」

餐廳供應蓮藕肉餅飯、雞扒太陽蛋醬油飯、滑蛋多士等多款經典港式美食，不少得還有招牌「茶走」；有網民好奇餐廳的招牌菜式，樓主則回覆並推介：「薑蔥手撕雞煎蛋、香煎肉餅、羅宋湯都好好食！」

網民支持：60歲正是闖的年紀！

帖文吸引不少網民留言支持，「60歲都keep著有熱忱創業真係好勁」、「60歲肯出來做嘢而唔係攤大手板問仔女攞家用！真係非常值得佩服同尊敬」、「創業難守業更難，為夢，自己一手一腳，開舖頭，經營十年，前年結業離場，我到而家都仲未放得低。你媽媽60歲，再接再厲，繼續追夢，呢份心絕對支持，加油。」

有過往食客則留言表示，「原來係你地頂咗嚟做，我本身每星期都去食，轉手之後有一排唔太穩定，而家就比之前好咗好多，加油」、「我以前飯堂，原來轉咗手，仲要係有心人接手，正！」

「樂食坊」

  • 地址：灣仔太原街38號號地下E舖
  • 營業時間：星期一至五 07:00 - 18:00 / 星期六 07:00 - 15:00
  • 電話：2234 0678

圖片及資料來源：Threads@_____chlik

文：Y

