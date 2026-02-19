連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」

在物價騰貴的香港，要尋覓經濟實惠的餐飲選擇已非易事。日前，有網民在社交平台分享，於中環 Délifrance 以29元的價格享用下午茶，大讚「真心抵」，同時慨嘆分店日益減少，意外引發了網民的廣泛共鳴和熱烈討論。

Délifrance $29下午茶獲網民激讚：「真心抵」

近日有網民在Threads分享，激讚他在中環Délifrance 享用的$29下午茶套餐「真心抵」。（網上圖片）

近日有網民在Threads上載照片，分享他在中環環球大廈Délifrance 享用的下午茶套餐，性價比之高引起大量網民關注。據事主描述，下午茶套餐內容相當豐富，包括一份「番茄湯通」、一個「蛋沙律牛角包」以及一杯飲品。事主在帖文中形容這次消費「真心抵」，但隨即流露出懷念之情，寫道：「可惜Délifrance分店越來越少。以前同爸爸都食唔少。」字裡行間充滿對昔日時光的緬懷。其後，事主在回應其他網民時補充，認為食物質素對得起價錢，牛角包「真係good」，雖然通粉中的肉「有少許雪味」，但考慮到價錢，他表示：「29元，我唔介意，而且味道ok」。



網民慨嘆分店越來越少「其實佢哋經營出咗咩事」

據悉該下午茶優惠僅限平日星期一至四特別供應，周末及公眾假期暫停。不過這則帖文仍迅速觸動了眾多網民的神經，不少人留言表示認同，驚訝於今時今日仍有如此實惠的價格，高呼「$29 真係好抵!!!」。同時更引發了一場集體回憶，許多網民紛紛懷念起Délifrance的經典美食，如「白汁三文魚軟包」及「杏仁金磚」等。同時，更多的是對品牌分店萎縮的惋惜，有網民傷感地表示「機場執咗勁sad」，亦有人憶述德福、尖沙咀等分店已成過去，甚至好奇地問：「其實佢哋經營出咗咩事?」

圖片及資料來源：Threads