多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...

農曆新年期間，本港餐飲業的加收「新年價」服務費再次成為城中熱話。一名網民於新年期間在社交平台分享光顧連鎖餐廳的經歷，指出即使在農曆新年期間，有連鎖食肆加二服務費，生意依然暢旺，直言「邊個話市道唔好」，言論旋即在網上引發兩極化討論。

多間餐廳實施「新年價」 加二照坐滿6成客

事件始於有網民於農曆新年期間在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發布的帖文。他上載了一張連鎖餐廳的告示，顯示該茶餐廳在年初一至初三將收取15%服務費。無獨有偶，另一牛腩粉麵店的告示，亦顯示該店於年初一至初四，所有堂食及外賣均收取加二（即20%）服務費。

該網民觀察到，儘管收費有所調整，餐廳內仍有六成滿的入座率，讓他不禁感嘆：「邊個話市道唔好，沒人係香港過年」。對於餐廳的加價措施，他個人表示理解，認為只要「明碼實價就可以了」。同時，他也對假期中仍需緊守崗位的侍應表示體諒，寫道：「打工方面我知係沒得㨂，頂硬上啦。」

市道好壞？網民意見現分歧

該帖文一出，隨即引來大量網民留言，意見各異。有網民認為這種做法是「撳住搶」，批評部分餐廳的新年加價幅度甚至比直接加收服務費更高。不過，更多網民對加價表示理解。有人指出：「唔加錢真係搵鬼開門煮野你食」，認為額外收費是為了補償員工在紅日工作的辛勞，做法合理。不少網民更將之與其他連鎖快餐店向新年上班員工發放獎金作比較。

然而，討論的焦點很快轉移至對「市道」的解讀。針對「六成滿」的說法，有網民提出相反觀點，認為這並非市道暢旺的證明。該意見指出：「三間（餐廳）得一間開，個間緊係有六成滿啦！」他進一步分析，假設新年期間全港只有三成茶餐廳營業，而這些營業中的餐廳剛好坐了六成人，那麼若將客源平均分散至所有餐廳，實際情況是「每間只得一兩枱客人」，認為不能單以個別餐廳的入座率來判斷市況。

