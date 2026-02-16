錢大媽都有福袋！$20有齊椰菜花/唐生菜/芥蘭 網民揭1情況推出：睇到入面有乜嘅福袋
更新時間：13:15 2026-02-16 HKT
發佈時間：13:15 2026-02-16 HKT
發佈時間：13:15 2026-02-16 HKT
香港生活開支高昂，在買餸時自然希望精打細算，盡量節省每一分錢。近日，有網民發現內地連鎖生鮮超市「錢大媽」推出$20蔬菜福袋，一袋混合椰菜花、唐生菜、芥蘭、菜心等蔬菜，份量相當豐富！帖文引起網民熱議，有網民笑言，「睇到入面有乜嘅福袋」；也有網民解釋，指福袋在1情況下會推出，即看下文了解詳情。
錢大媽推蔬菜福袋！ $20有齊椰菜花/唐生菜/芥蘭
內地連鎖生鮮超市「錢大媽」自2018年進入香港市場以來，以「不賣隔夜肉」口號作招徠，主要售賣豬肉產品、肉禽蛋、水產、蔬果及冷藏加工食品，目前在港已設約70間分店。近日，有網民在Threads上發文，發現「錢大媽」竟推出隨機蔬菜福袋，售價$20/袋，裏面有椰菜花、唐生菜、芥蘭、菜心等蔬菜，滿滿一袋份量十足，讓樓主也笑言：「點估到錢大媽都出福袋！」
網民揭1情況推出：睇到入面有乜嘅福袋
帖文引起網民熱議，有網民笑稱是「素食者福袋」、「以家個福袋透明度好高」；也有網民大讚「抵買」，「過年嚟講$20咁大袋，算係咁」、「做生意咁老實得唔得㗎？！ 知道晒入面嘅禮物！大讚！」
有網民則解釋福袋起源，指「錢大媽」每晚接近關門前，都會將當日尚未售出的剩餘蔬菜混合成一袋，以平價售出，「佢地真係唔賣隔夜菜同肉，每晚都堅持平價賣晒出去，因為我住附近，每晚都睇到佢地咁做」、「通常去到好夜都未賣晒就會唔同款執埋一袋賣$20，$30兩袋。上次我十點幾行過買咗一袋，勁抵。」
圖片及資料來源：Threads@zoe._.sy
文：Y
延伸閱讀：連鎖食肆驚現酒樓「推車仔」模式？ 特價時段叫賣/門口兜售食材 網民：全世界都難撈
最Hit
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
2026-02-15 12:00 HKT