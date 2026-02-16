Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

錢大媽都有福袋！$20有齊椰菜花/唐生菜/芥蘭 網民揭1情況推出：睇到入面有乜嘅福袋

飲食
更新時間：13:15 2026-02-16 HKT
發佈時間：13:15 2026-02-16 HKT

香港生活開支高昂，在買餸時自然希望精打細算，盡量節省每一分錢。近日，有網民發現內地連鎖生鮮超市「錢大媽」推出$20蔬菜福袋，一袋混合椰菜花、唐生菜、芥蘭、菜心等蔬菜，份量相當豐富！帖文引起網民熱議，有網民笑言，「睇到入面有乜嘅福袋」；也有網民解釋，指福袋在1情況下會推出，即看下文了解詳情。

錢大媽推蔬菜福袋！ $20有齊椰菜花/唐生菜/芥蘭

內地連鎖生鮮超市「錢大媽」自2018年進入香港市場以來，以「不賣隔夜肉」口號作招徠，主要售賣豬肉產品、肉禽蛋、水產、蔬果及冷藏加工食品，目前在港已設約70間分店。近日，有網民在Threads上發文，發現「錢大媽」竟推出隨機蔬菜福袋，售價$20/袋，裏面有椰菜花、唐生菜、芥蘭、菜心等蔬菜，滿滿一袋份量十足，讓樓主也笑言：「點估到錢大媽都出福袋！」

網民揭1情況推出：睇到入面有乜嘅福袋

帖文引起網民熱議，有網民笑稱是「素食者福袋」、「以家個福袋透明度好高」；也有網民大讚「抵買」，「過年嚟講$20咁大袋，算係咁」、「做生意咁老實得唔得㗎？！ 知道晒入面嘅禮物！大讚！」

有網民則解釋福袋起源，指「錢大媽」每晚接近關門前，都會將當日尚未售出的剩餘蔬菜混合成一袋，以平價售出，「佢地真係唔賣隔夜菜同肉，每晚都堅持平價賣晒出去，因為我住附近，每晚都睇到佢地咁做」、「通常去到好夜都未賣晒就會唔同款執埋一袋賣$20，$30兩袋。上次我十點幾行過買咗一袋，勁抵。」

圖片及資料來源：Threads@zoe._.sy

文：Y

