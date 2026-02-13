惠康新年突發優惠！全場92折 1方法即享 賀年禮盒/糧油雜貨/新鮮食品 滿額送贈品

惠康新年突發優惠︱情人節及農曆新年將至，人氣連鎖超級市場惠康為迎接這個充滿浪漫及喜慶的二月，將於年廿八，即2月14日情人節當日，突發推出只限一天的優惠。顧客於全線門市買滿$168即享全單92折，折扣金額更無上限，絕對辦年貨的最佳時機。

惠康年廿九限定優惠！全場92折 1方法即享

於2月14日年廿九當日，惠康推出一日限定的92折優惠！顧客只需於2月14日於惠康任何一家門市消費滿$168，無論是送禮賀年禮盒、情人節朱古力、甜品，還是新鮮食材等，全張訂單均可享92折優惠。其中推介貨品包括︰

安記紅燒溏心鮑魚6頭425克12粒裝︰ 92折後折實價$63.5/罐+送一罐李錦記蒜蓉豆豉醬

92折後折實價$63.5/罐+送一罐李錦記蒜蓉豆豉醬 日本直送熊本熊紅士多啤梨︰ 92 折後折實價$81.9/盒（原價$168/盒）DREYER’S皇牌家庭裝雪糕 750毫升︰ 92折後折實價$35/盒（原價$65/盒）

92 折後折實價$81.9/盒（原價$168/盒）DREYER’S皇牌家庭裝雪糕 92折後折實價$35/盒（原價$65/盒） 加拿大肉眼/西冷牛扒220克︰ 92折後折實價$82.8/2盒（原價$73/盒）

92折後折實價$82.8/2盒（原價$73/盒） Godiva 榛子/ 杏仁/雙重朱古力脆球100克︰ 92折後折實價$46/盒（原價$88-$98起/盒）

92折後折實價$46/盒（原價$88-$98起/盒） 奔富 Maxs各款紅/白酒750毫升︰ 92 折後折實價$108.6/支（原價$190/支）

92 折後折實價$108.6/支（原價$190/支） 利川湯圓︰92 折後折實價$24.8/3包（原價$15/包）

買指定貨品滿額送贈品

除全單92折外，惠康更為美酒愛好者帶來折上折驚喜。於2月14日當日，凡購買任何紅、白餐酒滿$300，92折後可再享85折。如買滿$600，折扣更高達8折。另外，於2月14日至19日期間，凡購買指定品牌酒類產品滿$300，更可獲贈價值$142的豐富賀年禮品組合，包括可口可樂4罐高罐裝、金莎Origins T24 300 克及維他檸檬茶9包裝，讓節日歡樂氣氛推向高峰。

惠康情人節限定優惠詳情

資料來源︰惠康超級市場 Wellcome Supermarket