Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

惠康新年突發優惠！全場92折 1方法即享 賀年禮盒/糧油雜貨/新鮮食品 滿額送贈品

飲食
更新時間：16:07 2026-02-13 HKT
發佈時間：16:07 2026-02-13 HKT

惠康新年突發優惠︱情人節及農曆新年將至，人氣連鎖超級市場惠康為迎接這個充滿浪漫及喜慶的二月，將於年廿八，即2月14日情人節當日，突發推出只限一天的優惠。顧客於全線門市買滿$168即享全單92折，折扣金額更無上限，絕對辦年貨的最佳時機。

惠康年廿九限定優惠！全場92折 1方法即享

於2月14日年廿九當日，惠康推出一日限定的92折優惠！顧客只需於2月14日於惠康任何一家門市消費滿$168，無論是送禮賀年禮盒、情人節朱古力、甜品，還是新鮮食材等，全張訂單均可享92折優惠。其中推介貨品包括︰

  • 安記紅燒溏心鮑魚6頭425克12粒裝︰92折後折實價$63.5/罐+送一罐李錦記蒜蓉豆豉醬
  • 日本直送熊本熊紅士多啤梨︰92 折後折實價$81.9/盒（原價$168/盒）DREYER’S皇牌家庭裝雪糕750毫升︰92折後折實價$35/盒（原價$65/盒）
  • 加拿大肉眼/西冷牛扒220克︰92折後折實價$82.8/2盒（原價$73/盒）
  • Godiva 榛子/ 杏仁/雙重朱古力脆球100克︰92折後折實價$46/盒（原價$88-$98起/盒）
  • 奔富 Maxs各款紅/白酒750毫升︰92 折後折實價$108.6/支（原價$190/支）
  • 利川湯圓︰92 折後折實價$24.8/3包（原價$15/包）

 

買指定貨品滿額送贈品

除全單92折外，惠康更為美酒愛好者帶來折上折驚喜。於2月14日當日，凡購買任何紅、白餐酒滿$300，92折後可再享85折。如買滿$600，折扣更高達8折。另外，於2月14日至19日期間，凡購買指定品牌酒類產品滿$300，更可獲贈價值$142的豐富賀年禮品組合，包括可口可樂4罐高罐裝、金莎Origins T24 300 克及維他檸檬茶9包裝，讓節日歡樂氣氛推向高峰。

惠康情人節限定優惠詳情

  • 優惠日期：2月14日
  • 地點︰全線分店 >>按此<<
  • 條款及細則：優惠不適用於購買禮券、嬰幼兒奶粉、電話儲值卡等指定項目；不可與其他優惠券同時使用

資料來源︰惠康超級市場 Wellcome Supermarket 

延伸閱讀︰佳宝快閃$98鮑魚福袋！集齊花菇/蔬菜麵/食油 輕鬆炮製賀年「撈起」

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前