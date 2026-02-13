韓國爆紅「排毒神器」西梅汁登陸香港！港人實測飲完4小時屙足4次！ 網民：簡直係開水喉咁

都市人生活壓力大、久坐不動，加上飲食不均衡，容易出現便秘問題。最近，韓國爆紅「排毒神器」GOT BIUM西梅汁於香港便利店有售，有港人實測其「通便」效果，稱飲用後4小時內足足如廁4次，更表示「冇肚痛，痾得都舒服暢通。」不少網民亦留言分享，稱其功效顯著，直言「簡直就係開水喉咁」、「真係飲完一個鐘後瘋狂屙。」

韓國爆紅「排毒神器」西梅汁登陸香港 港人實測飲完4小時屙足4次！

在韓國Olive Young及CU熱賣的「排毒神器」西梅汁「GOT BIUM」現時於香港7-Eleven有售，設為兩款口味，分別是西梅味及蘋果金奇異果味，每支售價$23。據官方產品介紹，GOT BIUM每瓶含有3000毫克膳食纖維，提供每日膳食纖維建議攝取量的12%至15%，有助緩解腸胃問題、維持腸道健康，並防止體內毒素堆積，主要適合大餐後、長期便秘或受宿便困擾人士飲用。

近日，有網民在Threads發文，稱在香港入手GOT BIUM並實測其「通便」效果。樓主表示，在喝下整支西梅汁後，接下來4小時內如廁4次：「21:05飲完，然後飲咗大半支水；21:42 第一轉；22:49 第二轉；23:20 第三轉；1:20 第四轉。」形容飲用後有感腸道持續蠕動，直至第四次後才感覺腸內無剩餘物，過程亦「冇肚痛，痾得都舒服暢通」，磅重時更顯示輕了1.5公斤。

網民分享用後感：簡直就係開水喉咁！

帖文引起網民熱議，不少試過的網民也分享用後感，「飲完之後個肚成晚嘰嘰咕咕，好似裝咗個噴水池咁，完全唔敢相信任何一個屁」、「呢支韓國勁hit，真係飲完一個鐘後瘋狂屙水，0肚痛0便秘，勁爽」、「同你情況差唔多都係幾日冇屙，飲完輕咗1kg」、「呢樽勁過deep water（另一牌子西梅汁），昨日飲完呢樽去大時簡直就係開水喉咁，屙左4轉」、「喺韓國飲嘅時候，夜晚瞓喺張床度都聽到個肚係咁喺度咕嚕咕嚕。」

圖片及資料來源：Threads@01_12.15

文：Y