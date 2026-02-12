Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罐裝蛋卷點拎第一條？餅家親解簡單2步完整取出 網民：想知點放啲蛋卷入去

飲食
更新時間：15:16 2026-02-12 HKT
發佈時間：15:16 2026-02-12 HKT

日前，本地傳統中式餅家「恆香老餅家」於社交平台發佈影片，示範罐裝蛋卷的正確開蓋方法，隨即引來網民極大反響，當中不少人更搞笑表示希望餅家「教咗點拎第一條先！」事隔數日，餅家隨即回應網民訴求，找來「蛋卷姐姐」拍片教學，原來只需簡單2步，即可成功取出第一條完整蛋卷，更讓一眾好奇心爆棚的網民再度追問，「想知你地點放啲蛋卷入去多啲！」詳情即看下文！

罐裝蛋卷點拎第一條？本地餅家迅速回應訴求 拍片教2步簡單取出

恆香老餅家早前於社交平台上，以影片示範如何正確打開罐裝蛋卷的圓形內蓋，引來一眾網民關注，同時提出一項要求：「教咗點拎第一條（蛋卷）先！」事隔2日，餅家隨即作出回應，找來「蛋卷姐姐」拍片教學，拆解如何正確取出第一條蛋卷的迷思。

原來，只需簡單2步，即可成功整出罐裝蛋卷內的第一條完整蛋卷！據片段指出，在打開圓形內蓋後，將其中一條蛋卷推向罐的一邊，然後以打斜方式輕輕拿起，此處的竅門是必須保持蛋卷一端貼著罐邊，這樣就能成功取出第一條完整蛋卷。

網民再拋問題：想知點放啲蛋卷入去！

不少網民對於餅家的快速回應表示讚賞，「終於出片，舒服晒」、「真係出返個Video」；亦有人留言「投訴」，打趣指蛋卷過長，「我都試過呢種方法，第一條肯定碎，麻煩你下次第一條做短1cm」。有網民更乘機再度提出疑問：「我想知你地（哋）點放D（啲）蛋卷入去多D（啲）」，而店方亦回應表示：「小編收到，下回分解」，預告即將再為大家拆解製作迷思！

文：TF

資料及圖片來源：hangheunghk@Threads

