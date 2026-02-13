百年茶樓「蓮香」殺入機場！逆市開第4分店 頂手美心過萬呎舊址「裝修都未有，唔好提價錢」

蓮香再開新店！近年，不少老字號品牌力求革新，期望在傳統與現代之間找到新的定位。擁有百年歷史的香港茶樓「蓮香樓」，近日宣布將於今年暑假前，在香港國際機場開設新分店，是繼尖沙咀24小時營業分店及旺角新店外，短期內開設的第四間分店。此舉不僅是品牌拓展的重要一步，更將傳統的茶樓文化帶向國際旅客，引起廣泛關注。

蓮香樓進駐機場一號客運大樓 萬呎店址賣粵式茗茶點心

「蓮香樓」在社交平台上宣布，將於香港國際機場一號客運大樓開設第四間分店，選址前身為「美心翠苑」、於離港層麥當勞對面，佔地超過一萬三千平方呎， 可容納300多個座位。這間百年老號繼去年進駐尖沙咀及今年初登陸旺角後，再度逆市擴張，顯示其對本地餐飲市場的信心。

「蓮香樓」在公告中表示，新店進駐機場對品牌而言是「傳承，也是革新」。機場作為「香港面向世界的窗口」，能夠在此佔一席位，讓品牌的「蒸籠點心、盅頭飯和懷舊水滾茶靚衝出老區」，實在感到「非常榮幸及振奮」。

加入「機場限定」元素 負責人：唔好提價錢

據了解，機場分店將保留「蓮香樓」一貫的懷舊氛圍，同時會加入「機場限定」元素，例如推出適合商務旅客的快速點心組合。品牌亦將保留點心手推車叫賣、搭枱文化等傳統特色，務求讓旅客在離港前能體驗最地道的香港味道，目標是成為旅客抵港的「第一站」及離港前的「最後一站」飲食據點。

有網民擔心，機場分店的價錢或會較市區大大提高。「蓮香樓」負責人則表示現時討論尚早，「裝修都未有，你唔好提價錢啦」，但預計價錢應跟另外三間店舖相若。「蓮香樓」預期，隨著暑假旅遊旺季的來臨，新店將能吸引大量大灣區及海外短途旅客，為這個傳統品牌寫下新的一頁。

資料來源：linheunglau＠Instagram