長沙灣燒賣名店疑重用豉油碟醬汁？食客目擊過程嘲「好味的秘訣」 網民：冇下次……

飲食
更新時間：16:44 2026-02-10 HKT
發佈時間：16:44 2026-02-10 HKT

除了食物味道外，餐廳的衛生情況都很重要。近日，有網民在社交平台上發文，指長沙灣一間燒賣名店疑重用豉油碟醬汁，該網民親眼目睹老闆將豉油碟醬汁重新倒回儲存用的豉油樽內。事件引起網民熱議，不少人直言嘔心，「萬年豉油膽」、「冇下次……」，更有熟客稱「去過呢間嘅人都知豉油會重倒。」即看下文了解詳情。

長沙灣燒賣名店疑重用豉油碟醬汁？食客目擊過程嘲「好味的秘訣」

魚蛋、燒賣等街頭小食一向是港人至愛，加上濃濃的醬料，一口吃下去超級滿足！不過，近日有網民在Threads上發佈影片，指長沙灣某燒賣名店疑重用豉油碟醬汁，並諷刺這是：「燒賣豉油好味的秘訣」。從樓主上傳的影片可見，老闆正將豉油碟上剩下的醬汁，重新倒回儲存用的豉油樽內，持續「循環再用」醬汁！

網民熱議：以後唔會再食

影片曝光後，隨即引起大量網民熱議，不少網民直言嘔心，「以後唔會再食」、「冇下次……」、「呢間嘢嘅衛生唔係新聞，門口電單車嘅廢氣，同 坑渠嘅污糟老鼠，都係美味嘅關鍵」、「呢間好普通，同埋污糟」、「唔怪得，我有一次幫襯完，第二日食物中毒，點解會知係呢間野，係因為嗰日同母親食嘢一樣，除咗佢冇食到燒賣，搞到個排完全唔敢食燒賣。」更有熟客稱「去過呢間嘅人都知豉油會重倒。」

不過，也有網民力挺店家，「倒出嚟，剩低倒返落去，有咩問題？」、「完全冇問題喎，個豉油碟佢倒俾你之嘛，你唔會食到人哋口水尾。」惟隨即有網民反駁：「豉油碟，放馬路邊食塵、顧客叫嘢食果陣、口水噴晒落豉油碟度。咁樣循環用、你接受到？」、「正常人係倒完豉油拎走食，但真係見過有人食食下冇鼓油又再放返去淥幾下。」

圖片及資料來源：Threads@lambertw20

文：Y

