食燒賣變恐怖「血案」？超市包裝燒賣疑含1.5cm金屬針 食客舌頭被刺傷：成口都係血！

食燒賣食到流血？最近，有網民在社交平台發文，表示進食一包購自超級市場的包裝燒賣時，突然被尖銳異物刺傷舌頭，吐血不止，其後自行用眉鉗夾出一條約1.5厘米長的針狀物體，非常嚇人，引起不少網民關注及討論。

食燒賣變恐怖「血案」？超市包裝燒賣疑含1.5cm金屬針

事緣，有網民在社交平台發文，指上星期在屯門一個超級市場購買包裝蟹籽燒賣，近日蒸熟其中4粒作為早餐，惟進食過程中突遭異物刺傷舌頭，隨即出現大量流血的情況，形容「食到最尾忽然覺得脷好痛，吐番出嚟時候連帶血水」，其後急忙到洗手間照鏡子檢查，發現「成口都係血，摸到脷中間有倒刺感覺。」

事主指由於當時獨自一人在家，故自行用眉鉗夾出異物，「嘗試用眉鉗夾出好辛苦咁夾到一支針物體出嚟，有1.5cm長。」其後，事主完成上午的工作，並在同事陪同下前往警署報警，以及向食物環境衞生署舉報，隨後有職員前往其家中取證，目前仍等待有關回覆。

事主於同日前往醫院急症室求診。經醫生檢查後，為了避免引起嚴重細菌感染，建議打破傷風針，並處方一星期的抗生素藥物治療，直言「幸好無吞落肚」，又形容傷口情況嚴重，「今日食唔落，傷口一直痛」，並於帖文附上照片顯示燒賣內的異物以及傷口，情況非常驚嚇。

網民驚恐：好恐怖！吞咗落肚就大件事

帖文引起大量網民關注及討論，不少網民表示驚恐：「好恐怖！」、「好彩無吞到！希望無細菌感染」、「睇下個包裝袋有冇穿孔？唔排除有人用針從外部拮入？」、「好恐怖，吞咗落肚大件事。」、「應該賠償醫藥費，精神上損失」、「超級恐怖啊⋯⋯咁樣俾佢整損咗真係陰公之後食嘢都痛」、「陰功，起碼成個禮拜食野飲水都痛」、「真係可怕，小朋友食到點算？」

有人分享類似遭遇：「我好多年前食過呢個牌子嘅點心，好似係有腐皮嘅裏面的確有異物。好彩吐了出來。如果這個post是主講嘅係真嘅，這個牌子肯定衛生有問題」、「之前買試過有頭髮，今次這個仲誇張……」

據稱，有關超級市場已即時將涉事產品下架，社交平台群組「Aeon Channel」於2月5日發文，指相關分店已將有問題產品下架。《星島頭條》記者就事件向該製造商及食衞署查詢，惟截稿前未獲回覆。

來源：Facebook