松屋旗下松乃家（松のや）3.12登陸佐敦！主打平價炸豬扒 日本500間分店稱霸

松乃家（松のや）香港｜不少日本連鎖餐飲品牌近年積極擴展香港市場，繼日式丼飯專門店「松屋」後，其集團旗下的炸豬扒專門店「松乃家（松のや）」亦確認進駐。官方宣布，香港首間分店將於3月12日在佐敦開幕，意味著香港食客很快便能品嚐到這款在日本備受歡迎的著名平民美食。

松屋姐妹品牌「松乃家」3.12登陸佐敦！主打平價炸豬扒/炸物

今日（6日），松屋正式透過官方專頁宣佈，「松乃家（松のや）」香港首店將於3月12日（四）開幕，並公佈了更多店舖細節。新店選址佐敦莊士倫敦廣場地下，營業時間為早上9時至晚上11時。除了經典炸豬扒定食外，松屋亦透露香港店亦會提供唐揚炸雞、滑蛋炸豬扒飯等正宗日式炸物料理，令一眾食客引頸以待。

早在上月，有網民在本地求職網站上發現「松乃家」刊登的招聘廣告，全職店員月薪介乎$19,000至$25,000。此外，公司亦提供優厚的員工福利，包括每月8天例假、全勤獎金、膳食津貼、年終酬金及醫療福利等，顯示品牌正為開業積極部

日本no.1平價炸豬扒 分店逾500間

翻查資料，「松乃家」於2001年創立，以高性價比的炸物定食而聞名，在日本東京、大阪及上野等地擁有超過500家分店。品牌主打厚切炸豬扒，定食價格相當親民，過往一份餐點甚至只需一枚500日圓硬幣（折合約港幣$24.94）。除了招牌炸豬扒外，「松乃家」亦提供多樣化的日式料理選項，例如咖喱飯、炸蠔丼飯及炸雞里脊飯等，相信能為香港食客帶來更多選擇。

松乃家（松のや）香港店

地址：佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場地下4至5號舖

營業時間：9am-11pm

交通 : 港鐵佐敦站D出口

開業日期：2026年3月12日（四）

資料來源：松屋 Matsuya 香港