松屋旗下松乃家（松のや）進軍香港！日本500間分店稱霸 主打平價炸豬扒 招聘廣告透露選址這一區...

飲食
更新時間：11:59 2026-02-05 HKT
發佈時間：11:59 2026-02-05 HKT

松乃家（松のや）香港｜近年，不少日本連鎖餐廳進駐香港，為港人提供更多元化的餐飲選擇。日式丼飯專門店「松屋」在香港接連開設5間分店後，其集團旗下的炸豬扒專門店「松乃家（松のや）」亦將登陸香港。有網民日前發現有該店的招聘廣告，意味著香港食客或將很快能品嚐到這款日本著名的平民美食。

松屋姐妹品牌「松乃家（松のや）」進軍香港！主打平價炸豬扒/炸物

松乃家（松のや）香港招聘廣告透露選址油尖旺

日前，有網民發現「松乃家（松のや）」在本地求職網站上刊登一則招聘全職店員的廣告，月薪介乎$19,000至$25,000，工作的地點則為佐敦莊士倫敦廣場，與「松屋」香港首間的位置相同。此外，員工待遇也相當吸引，包括每月8日例假、全勤獎金、膳食津貼、年終酬金及醫療福利等，餐廳似乎是為開業事宜積極作準備。

日本分店逾500間 

翻查資料，「松乃家（松のや）」創立於2001年，是著名連鎖店「松屋」的姊妹品牌，在日本東京、大阪、上野等地擁有超過500間分店，以高性價比的炸物定食聞名。店家主打厚切炸豬扒，一份定食價格親民，過往甚至只需一枚500日圓硬幣（約港幣$24.94），還有咖喱飯、炸蠔丼飯、炸雞里脊飯等常見的日式料理選擇，令人期待。

松乃家（松のや）香港店

  • 地址：佐敦莊士倫敦廣場
  • 開業日期：待定

 

資料來源：matsuyafoods、@matsu_noya

