米芝蓮湘菜「湘上湘」登陸尖沙咀 招牌剁椒魚頭/北京烤鴨 開業限定二人餐$888

近年，愈來愈多高級中菜食府進駐香港，為本地饕客帶來更多元化的餐飲選擇。連續3年榮獲米芝蓮指南推介的殿堂級湘菜品牌「湘上湘」，近日正式登陸尖沙咀海港城，由地道湖南主廚彭華強掌舵，冀以精緻正宗的湘味，讓來自各地的食客都能品嚐湖南菜的特色。

米芝蓮湘菜「湘上湘」登陸尖沙咀 開業限定二人餐$888

主打經典湘菜 招牌剁椒魚頭/北京烤鴨

「湘上湘」的靈魂人物主廚彭華強，致力演繹湘菜「辣」以外的深度。他將「湘東蒸、湘南炒、湘西熏、湘北煮」四大傳統技法融會貫通，呈現出「本味、入味、透味、起味、回味」的五重味覺層次。

餐廳的菜單包含多款招牌之作，其中四大必試招牌包括寓意吉祥的「鴻運當頭（剁椒魚頭）」、工序講究的「北京宴酥皮烤鴨」、原湯慢燉的「古法原湯牛板腩燉毛芋頭」，以及風味獨特的樟樹港辣椒系列菜式。除了招牌菜，餐廳亦提供多款經典湘菜，如「湘宴東安雞」及「陽雀湖辣椒小炒肉」，展現出「講究層次、節奏與情感的料理語言」。

尖沙咀設辣椒博物館/海景露台 新春盛宴早島優惠

「湘上湘」尖沙咀店位於海港城四樓、佔地約16,000呎。大門牆上的「辣椒博物館」陳列著二十四款源自湖南各地的特色辣椒，由樟樹港辣椒、三樟黃貢椒至雙峰牛角紅椒，一字排開。此外，餐廳設有開揚海景露台，食客可在此遠眺維多利亞港與城市天際線。

為慶祝新店開業，「湘上湘」特別推出限定優惠套餐，包括定價$888的「鴻運當頭」二人餐（原價$1,680）及定價$1,688的「湘聚珍餚」四人餐（原價$2,266）。於2月16日至2月19日期間，餐廳更會提供「新春盛宴」，凡於2月10日或之前預訂，可享早鳥88折優惠，每位低至$880。