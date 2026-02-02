元朗人氣麵包店2物爆紅！超長人龍「轉幾個彎」塞爆商場 網民食評兩極：冇咩特別VS口感一流

提到近年的飲食潮流，開心果和杜拜朱古力必定榜上有名，不少餐廳食肆亦會趁機推出相關產品，引起排隊及搶購潮。近日，有網民發現元朗一間麵包店門外出現一條超長人龍，目測有逾30人排隊，場面十分墟冚！麵包店的排隊人龍之所以「塞爆商場」，原來只為搶購其全新推出的2款人氣甜點，不過網民的食評兩極，有人認為「冇咩特別」，亦有網民大讚「口感一流」，即看下文了解釋詳情。

元朗麵包店超長人龍塞爆商場？原來只為排隊搶購2物……

近期席捲全球的甜點，絕對是「杜拜朱古力」變奏版「杜拜朱古力麻糬」，軟糯麻糬與酥脆的「Knafeh」（阿拉伯細麵）的搭配，加上濃郁開心果醬，獨特的軟脆口感瞬間征服甜品控的味蕾，不少烘焙店及甜品店亦順勢推出類似產品，吸引不少食客關注。

其中，本地人氣麵包店「享樂烘焙」早前推出「杜拜開心果朱古力麻糬」以及「黑芝麻脆脆糯米糍」兩款新品，迅速引起搶購熱潮。近日，有網民在Threads發文，指元朗分店外出現一條超長人龍，全為購買上述兩款麻糬而來，「為咗杜拜朱古力麻糬，你可以去到幾盡。」根據樓主上傳的照片可見，周末下午現場有近30人正在排隊，排隊人龍更長到「轉幾個彎」，一度堵塞商場通道，場面十分墟冚。

網民食評兩極：冇咩特別 VS 口感一流

帖文引起網民熱議，有網民直言「唔明有乜好排」，認為「好誇張」、「咁多人？」、「香港人真係好鍾意排隊。」也有網民好奇，「真係有咁好食咩？」

至於兩款麻糬的味道，網民的食評兩極，有人認為「冇咩特別」，不值得長時間排隊，「食過開心果，啲脆脆就多過開心果粒，比例食落90%脆、5%開心果粒，開心果醬其實都冇乜開心果味，糯米皮出邊嘅朱古力粉冇乜好濃嘅朱古力味。」但亦有人大讚麻糬「口感一流」，「享樂呢個，我鐘意佢嘅係糯米糍嘅口感，應該出名嘅糯米糍店，都未必做到：十級軟糯、煙韌，有啲似台灣啲甜品店食到嗰種手打麻糬。」

圖片及資料來源：Threads@loveatjournal、Threads@cki_bb、Threads@mikimikimm_

文：Y