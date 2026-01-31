黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一

位於黃大仙啟德花園商場的連鎖酒樓富港酒家，向來是街坊們家庭聚會、飲茶食飯的熱門選擇。富港近日推出多重震撼優惠，無論是早午市、下午茶或晚飯，都能讓食客大飽口福，慳得更多。其中，早午茶點心低至$6.8，晚市更享全年免茶芥及加一，絕對是區內最抵食酒樓之一，即睇內文詳情！

黃大仙富港酒家飲茶優惠！$6.8歎精選點心+蝦餃皇

對於喜歡一盅兩件的港人或長者來說，富港酒家的早午茶點心絕對是抵食之選。近日酒家推出「慶祝開業周年大酬賓」優惠，食客可於早茶時段以$6.8的超低價，享用每日精選點心一款。而在緊接的午市時段，同樣只需$6.8即可品嚐一籠兩件的蝦餃皇點心，物超所值。

下午茶點心$15.8起 每位免費加送甜品

至於下午茶，亦是個不容錯過的歎茶時段。富港酒家全新的下午茶優惠，將多款精緻點心劃分為$15.8、$18.8及$21.8三個價位，豐儉由人。最吸引人的$15.8點心系列，包括香煎蝦米腸、蠔皇鮮竹卷、擂沙煎堆球等。想吃得更豐富，亦可選擇$18.8的南乳蒸豬手、潮州珍珠粉果，或是$21.8的北菰棉花雞及紅油炒手等。此外，更令人驚喜的是，下午茶時段每位顧客均可免費獲贈甜品一款，為這趟點心之旅劃上完美句號。

全年晚市3大免費優惠 免茶芥免加一

至於晚市同樣有有驚喜，富港酒家亦推出「全年晚市365日免茶、免芥、免加一」的重磅優惠，意味著無論是何時前來享用晚餐，全單均可豁免茶位費、餐前小食費及傳統的加一服務費，變相將折扣直接回饋給消費者。這優惠特別適合家庭及朋友聚餐，節省的費用可讓大家在主菜上「加碼」，吃得更盡興。

富港酒家優惠詳情

地址：黃大仙彩虹道121號啟德花園商場二期1樓101號舖

電話︰2312 2308

營業時間︰逢星期一至日早市6:30am-11:30pm、午市11:31am-1:45pm、下午茶1:46pm-4:30pm、晚市

備註︰優惠逢星期一至日供應，只限堂食

2大連鎖酒樓優惠 稻香/盈苑海鮮酒家

1. 稻香︰全新「外賣狂賞」計劃

稻香酒樓即日起推出「外賣狂賞」優惠，顧客於指定外賣專檔單次消費滿$50，即可獲贈$10優惠券一張，於下次惠顧時使用，享受更多折扣。稻香的外賣菜單選擇豐富，包括鑊氣十足的家常小菜及海鮮，招牌燒味系列同樣不容錯過，當中皮脆肉嫩的燒乳鴿更是食客的熱門之選。此外，為迎合上班族的需求，餐廳亦提供配搭自由、價格實惠的兩餸及三餸飯系列。

2. 盈苑海鮮酒家︰晚市海鮮菜式$68起

土瓜灣盈苑海鮮酒家推出晚市大優惠，海鮮愛好者可以$68的價格，享用約一斤重的清蒸沙巴仔，肉質嫩滑鮮甜；或選擇同樣售$68的白灼海蝦，品嚐蝦肉的爽口彈牙。若想選擇更矜貴的菜式，亦有南非鮑扣玉掌，每位特價$58，炆煮至軟腍的鮑魚與玉掌膠質豐富，口感極佳。優惠同時涵蓋多款肉類菜式，其中頭抽豉油雞半隻僅售$39。堂剪BB豬外皮香脆，半隻售價$198。

資料來源︰香港酒樓關注組