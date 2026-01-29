中環新晉居酒屋 「玖鉞食堂」！ 日廚主理高質關東煮 必吃自家製蓮藕糕＋日本第一洋蔥  

乍暖還寒的日子，有些食物總令人念掛在心頭。日本的關東煮，大概是其中一樣，冒著熱煙的格仔鐵盤，浸在出汁的魚糕蔬菜，來一杯生啤，確實令人舒心。在香港，做關東煮的專門店，屈指可數，幸好最近又添一家——中環「玖鉞食堂」，小店由日本大廚主理，關東煮既有時令日本蔬菜，亦不乏自家製款式，頗有誠意。

中環關東煮專門店 「玖鉞食堂」 資深日廚主理

不過，小店開業後，首先紅起來的卻不是它的關東煮，而是它的日籍大廚江藤先生（Eto San），由於他光頭的親切模樣，笑起來時瞇起的眼睛，像極了日本卡通裡的和藹爺爺，讓他頓時成為店子的生招牌。不過，江藤先生來頭也不少，料理功底紮實，出身於傳統日本料理店，並先後於京都、福岡及宮崎等地深造超過20年。來港23年，也先後主理過幾間有口皆碑的居酒屋和鰻魚專門店。

關西風格淡麗清雅出汁

他做的關東煮，走的是關西風格，與湯色較深、味道濃郁的關東風不同，出汁以大量頂級昆布、木魚花、鹽及薄口醬油每日熬製，確保湯頭清澈不濁。味道淡麗清雅。餐廳更效仿日本傳統鰻魚店傳承醬汁的做法，自開業以來保留同一鍋湯底，每天加入新鮮熬煮的湯頭，讓湯底隨時間吸收食材精華，味道愈發醇厚清甜。

必試推介：自家製關東煮與限量「第一」洋蔥

關東煮菜單很豐富，超過20款關東煮選擇，令人花多眼亂。筆者建議，不妨主攻江藤先生自家製的款式，如蓮藕糕（$58），用新鮮蓮藕刨絲製成，糕體浸在鮮味出汁中，入口軟糯清甜，啖啖鮮香，令人吃不停口。另一款「飛龍頭」($30)，也就是炸豆腐丸子，將木棉豆腐混合紅蘿蔔、香菇、昆布絲炸成，再放在出汁中煮至入味，口感豐富，有脆有嫩，既有蔬菜的鮮爽，也有豆腐的軟滑。

另外淡路島洋蔥也是必吃，據說是「日本第一洋蔥」，要花三日浸煮入味，因此每日限量。入口甜度高，軟滑得幾乎不帶一絲纖維，洋蔥的甜，出汁的鮮，一口盡收。

除了招牌關東煮，江藤大廚亦設計了多款佐酒小食。其中「味噌牛肉牛筋煮」（$138）最過癮，以關東煮湯底加入味噌，即叫即煮，主料加入牛肉與牛筋，風味濃郁，佐酒一流。

玖鉞食堂

地址： 中環歌賦街9號

營業時間：星期二至日：中午12時至下午3時；晚上6時至10時（逢星期一休息）

電話： 9848 2348

