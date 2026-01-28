Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

肉屋田中登陸香港！日本最強牛肉料理 主打「一頭買」頂級和牛懷石料理

更新時間：15:24 2026-01-28 HKT
發佈時間：15:24 2026-01-28 HKT

備受矚目的東京銀座頂級肉料理餐廳「肉屋田中」（肉屋田中），正式宣布將於2026年4月登陸香港。此店在日本食評網站Tabelog上獲得4.45分的極高評價，由出身自牛肉世家的店主田中 覚(Satoru Tanaka) 主理，長久以來被譽為東京最強的肉料理餐廳之一，消息一出，已令本地饕客引頸以待。

東京和牛名店「肉屋田中」進軍香港  店主：實現「和牛夢」

「肉屋田中」團隊亦在社交媒體上難掩興奮之情，同步宣布香港分店的開幕消息。店主兼主廚田中 覚(Satoru Tanaka)在帖文中表示，將「最頂級的和牛帶到香港」是他一直以來的夢想，如今這個「和牛夢」（WAGYU DREAM！）終於成真，並請大家熱切期待。

職人精神：以生命向食材致敬

田中 覚對於料理懷抱至高敬意，他在官網中表達了自己對食材的認真：「我賭上自己的人生，向所有生產者傳承下來的的生命致敬。」秉持著為顧客帶來滿意笑容的初心，田中先生憑藉其豐富經驗與敏銳的味覺，親自挑選最優質的和牛與時令食材，透過傳統和食烹飪技巧，昇華為「肉屋田中」獨一無二的肉懷石料理。

嚴選頂級和牛：從牧場到餐桌的極致追求

「肉屋田中」對和牛的品質有著極致的追求。餐廳專注於日本引以為傲的和牛料理，嚴格挑選來自全國各地的頂級品牌牛，包括極其稀有的「最優秀賞神戶牛」，以及純但馬牛血統的特產松阪牛、近江牛、飛驒牛及山形牛等。

為確保肉品品質的穩定性與稀有性，餐廳採用「一頭買」的方式，即整頭購入在拍賣會上經過生產者及飼養月份等嚴格篩選的優質和牛。這種方式讓餐廳能獲得最上乘及稀有的牛肉部位，為顧客呈獻代表日本最頂尖風味的和牛饗宴。

店主背景：傳承三代的牛肉世家

店主店主兼主廚田中 覚背景顯赫，其祖父是負責中介牛馬交易的「馬喰」，父親則經營精肉店。田中先生自幼耳濡目染，看著祖父的銳利選肉眼光與父親的純熟分切刀工長大。

為了實現童年夢想，他在25歲時開設了第一家燒肉店。憑藉其獨特的世界觀與菜單開發能力，加上別具一格的店舖設計，使其餐廳迅速成為熱門話題。至今，他已在東京、名古屋、岐阜及滋賀縣等地，成功開設了20家以肉類為主打的餐飲店舖。

資料來源：肉屋田中boss.tanakasatoru

