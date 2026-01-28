ICC高空靚景中菜限時優惠！$198/位歎米芝蓮點心粵菜套餐  豪歎9道菜: 灌湯餃/脆皮豬/避風塘燒賣

位於九龍心臟地帶的ICC 101樓，The Sky Boss波士廳向來是饕客們品嚐高級粵菜及飽覽維港景色的首選之地。最近，這家米芝蓮星級食府為慶祝開業十周年推出震撼市場的午市九道菜優惠，以人均$198的親民價錢，讓顧客在360度的九龍半島環迴美景下，享受一場極致的味蕾盛宴，當中包括餐廳名物「波士極品灌湯餃」及「松露脆皮豬」等招牌菜式。

The Sky Boss波士廳坐擁全港最高的環迴景色，無論是白天的繁華都市景致，還是黃昏的醉人日落，都為用餐體驗增添一份無與倫比的氣派。餐廳的廚師團隊以精湛的傳統粵菜烹調技巧為基礎，融合現代創意元素，嚴選上乘食材，製作出一道道令人讚嘆的佳餚。是次推出的九道菜盛宴，完美體現了餐廳的菜式理念，從精緻點心到鑊氣小炒，每一道菜都蘊含著廚師的匠心獨運，絕對是視覺與味覺的雙重享受。

9大矜貴點心菜式 必試足料灌湯餃+松露脆皮豬

這次的午市盛宴菜單經過精心設計，旨在呈現粵菜的精髓。打頭陣的「波士極品灌湯餃」，皮薄餡靚，內裡包裹著熱騰騰的上湯，一口咬下，湯汁四溢，鮮味無窮。緊隨其後的「煙燻流心蛋」，巧妙地將煙燻香氣與溏心蛋的嫩滑融為一體，口感層次豐富。而「松露脆皮豬」則是絕對不能錯過的招牌菜，豬皮烤得金黃香脆，肉質嫩滑多汁，配上馥郁的黑松露醬，滋味令人難忘。

點心方面，「香辣避風塘燒賣」將傳統燒賣與惹味的避風塘風味結合，香辣可口；可愛的「熊貓雞包仔」不僅造型討喜，內餡的雞肉同樣鮮嫩多汁。小菜「大澳艇家蝦醬炸雞翼」充滿地道漁村風味，蝦醬的鹹香與雞翼的酥脆配合得天衣無縫。主食「蛋白帶子粒炒飯」鑊氣十足，飯粒分明，帶子鮮甜，蛋白嫩滑。最後以清新的「班蘭椰汁糕」與滋潤的「是日精選糖水」作結，為這場盛宴畫上完美句號。

The Sky Boss 波士廳•101午市買一送一優惠(>>按此預訂<<) (1月28日15:00開搶)

地址： 九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)101樓A鋪

優惠方案： 午市九道菜佳餚盛宴買一送一

條款及細則： 優惠適用於指定午市時段。 必須透過KKDAY平台預訂方可享用此優惠。 另收每位茶錢HK$39及按原價計算之10%服務費，總共HK$46，並於現場支付予餐廳。 優惠內容或會因應食材供應而有所調整，恕不另行通知。 如有任何爭議，The Sky Boss 波士廳•101及KKDAY保留最終決定權。



