沙田萬怡酒店自助晚餐買1送1！第3位$111歎到 任食生蠔/鱈蟹腳+每位送龍蝦

香港沙田萬怡酒店MoMo Café自助餐融合中西美食，最近更推出粵菜主題自助餐，精心呈現地道粵菜與國際美食，今日（1月28日）中午12時起經旅遊Klook平台預訂，可享有買1送1優惠，第3位客人更只需加$111，人均$332起任食即開法國生蠔、鱈蟹腳、香煎鴨肝及花膠螺頭燉雞湯等，每位成人入座再送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻，即睇預訂詳情！

沙田萬怡酒店自助晚餐 任食即開生蠔/鱈蟹腳/香煎鴨肝

香港沙田萬怡酒店MoMo Café推出「悅」饌廣東薈萃自助餐，匯聚粵菜精髓，供應融合傳統與創意的菜式，涵蓋矜貴海鮮、精選肉類及滋補佳餚。餐廳海鮮區無限供應新鮮法國生蠔、鱈蟹腳、麵包蟹、紐西蘭青口等，滿足海鮮愛好者的期待；熱食區則有滋補養顏花膠螺頭燉雞湯，適合冬季養生，以及蜜餞金蠔、潮式半煎煮盲鰽柳、即切燒味等粵菜經典美食。由即日起至1月31日，每位成人入座再送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻。

自助餐時供應多款即點即叫的肉類，包括烤南澳洲36° MB2金奬牛肩胛肉、烤澳洲穀飼100天有骨牛肉眼、香煎鴨肝配菠蘿及糖醋汁、蠔皇鮑魚配鵝掌等，還有多款新鮮日式刺身，如三文魚、紅蝦、帶子、八爪魚等。甜品選擇方面，除了有自製豆腐花、即製梳乎里班戟、即製燕窩燉蛋，亦可任食Movenpick雪糕。

香港沙田萬怡酒店MoMo Café推出自助晚餐優惠，由2026年1月28日中午12時起至2月3日經Klook平台預訂，即可享買1送1優惠，三位只需$997（人均$332，原價$2,435），適用日期由2026年1月29日至3月31日。

沙田萬怡酒店MoMo Café快閃優惠