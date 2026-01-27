連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)

以新派創意點心而聞名的「蒸廬」，向來是饕客們的口袋名單，其精緻的菜式和舒適的環境深受食客歡迎。最近，在沙田、荃灣、九龍灣均有設店的「蒸廬」，推出震撼市場的快閃折扣。其中「特選點心燉湯二人餐」限量提供5折優惠，折後每位僅需$60，即可享用一頓包含籠仔飯、燉湯及手工點心的豐富套餐，認真抵過酒樓。

連鎖點心專門店蒸廬推5折二人餐！歎足蝦餃、燒賣、籠仔飯、燉湯

這次優惠中最矚目的，無疑是限量5折的「特選點心燉湯二人餐」。套餐在主食方面誠意十足，食客可從兩款特色籠仔飯中任選其一，不論是「濃香流心蛋牛肉飯」，將金黃流心蛋液與嫩滑牛肉及熱飯拌勻的豐腴滋味，還是「鯛魚絲金沙肉餅飯」，品嚐鯛魚的鮮甜與鹹蛋黃肉餅的鹹香交織，兩款都令人回味。套餐更搭配一盅「遠年陳皮川貝冰糖燉雪梨」，入口清甜滋潤，尤其適合乾燥天氣。此外，點心絕不馬虎，包含皮薄餡滿的「晶瑩蝦餃皇」、鮮味十足的「蟹籽燒賣皇」，以及造型獨特的「雲石芝麻包」，整份套餐內容豐富，絕對是物超所值。

86折食點心拼盤 人均低至$69

除了主打的5折套餐，「蒸廬」還為不同食客準備了另外兩款優惠選擇。對於燒賣愛好者，「特色燒賣拼盤」是絕佳之選，可以86折優惠價，一次過品嚐包括經典的「蟹籽燒賣皇」、惹味的「四川麻辣牛肉燒賣」、創新的「香菇雞肉燒賣」及清新的「青蔥芥辣燒賣」四種口味。若想體驗「蒸廬」的十款招牌點心，則可選擇68折的「十大特色點心二人餐」，當中包括「抹茶流汁叉燒包」、「一口鹹水角」、「紅豆杞子桂花糕」等，一次過滿足對多樣點心的渴望。

【限量 5 折】特選點心燉湯二人餐 優惠: $120/2 位 (平均 $60/位)，原價 $240/2 位 套餐包含: 籠仔飯 (任選一款)、燉雪梨、晶瑩蝦餃皇、蟹籽燒賣皇、雲石芝- 麻包。

【86 折】特色燒賣拼盤 優惠: $138/2 位 (平均 $69/位)，原價$80/位 套餐包含: 蟹籽燒賣皇、四川麻辣牛肉燒賣、香菇雞肉燒賣、青蔥芥辣燒賣。

【68 折】十大特色點心二人餐 優惠: $176/2 位 (平均$88/位)，原價$260/2 位 套餐包含: 晶瑩蝦餃皇、蟹籽燒賣皇、鮮蝦菜苗餃、抹茶流汁叉燒包、雲石芝麻包、潮州粉果、一口鹹水角、蒜香鮮蝦春卷、紅豆杞子桂花糕、玫瑰豆沙煎軟餅。

優惠詳情 預訂日期: 2026年1月27日 15:00 至 2月2日 23:59 用餐日期: 2026年1月28日 至 3月31日 條款細則: 優惠適用於情人節及農曆新年，所有套餐已包含茶芥及加一服務費，並需兩位起預訂。



蒸廬分店地址

沙田店: 沙田石門安群街3號京瑞廣場1期2樓225號舖

沙田石門安群街3號京瑞廣場1期2樓225號舖 荃灣店: 荃灣楊屋道88號Plaza88 1樓107-108號舖

荃灣楊屋道88號Plaza88 1樓107-108號舖 九龍城店: 九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館32樓M3-205號舖

