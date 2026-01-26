Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紅磡海逸君綽酒店海雲天優惠！片皮鴨+點心放題低至$188 食足240分鐘 每位加送紅燒鮑翅/焗蟹蓋

飲食
更新時間：18:11 2026-01-26 HKT
發佈時間：18:11 2026-01-26 HKT

位於紅磡海旁的5星級九龍海逸君綽酒店，以壯麗的維港景致及卓越的餐飲服務備受讚譽。酒店中菜廳「海雲天」最近與旅遊平台KKday聯乘推出極吸引的快閃優惠，讓食客以32折起的價錢，在無敵海景相伴下歎無限時片皮鴨點心任食放題。午市每位低至$188，即可盡享逾40款美食，更額外送3款矜貴菜式，情人節及農曆新年均適用，性價比極高，絕對是美食愛好者不容錯過的體驗。

海逸君綽酒店海雲天片皮鴨放題$188起！無限時任食點心 加送紅燒鮑翅/焗蟹蓋

這次由九龍海逸君綽酒店海雲天推出的無限時片皮鴨點心任食放題，菜單選擇豐富，主角無疑是即叫即切的京式片皮鴨，師傅將鴨烤至外皮金黃香脆，片下的鴨皮連同嫩滑的鴨肉，搭配青瓜、京蔥和甜麵醬，再以薄餅包裹，齒頰留香。除片皮鴨外，放題還包括乳山生蠔、傳統點心原隻鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇等。

此外，還有麻辣魚皮、手撕雞、芝麻海帶等開胃涼菜；特式小菜如潮州鹵水、各式串燒、白灼蝦、去骨海南雞、貴妃雞、老壇酸菜魚、吉列炸魚柳、鮑魚伴飯等；甜品就有薑汁糕、棗皇糕及金絲脆麻花等。餐廳更為每位食客額外贈送3款菜式，包括紅燒鮑翅、黃金千絲焗蟹蓋及柚子黑毛叉燒皇，讓這次美食體驗更添奢華。

  • 優惠價︰成人$188/位，兒童（身高介於 90 至 120cm 之間）$99/位（原價$596/位，大小同價）
  • 適用時間︰星期一至日11am-3pm（最後下單時間2:30pm）
  • 備註︰每位贈送紅燒鮑翅、黃金千絲焗蟹蓋、柚子黑毛叉燒皇一客；兩位起；兒童價不設供應3款尊貴頭盆

 

  • 優惠價︰平日星期一至五（假期除外）成人$238/位、星期六、日及公眾假期成人$288/位；星期一至日兒童（身高介於 90 至 120cm 之間）$99/位（原價$596/位，大小同價）
  • 適用時間︰星期一至日6pm - 10pm （最後下單時間9:30pm）
  • 備註︰每位贈送紅燒鮑翅、黃金千絲焗蟹蓋、柚子黑毛叉燒皇一客；兩位起；兒童價不設供應3款尊貴頭盆

 

海雲天無限時片皮鴨點心任食放題優惠詳情：

  • 優惠預訂期：即日起至2月1日11:59pm
  • 用餐日期：1月27日至3月31日
  • 地址：紅磡德豐街 20 號海逸君綽酒店二樓

延伸閱讀︰連鎖快餐店突發優惠！一連五日 1招即享全單8折 全日早午茶晚市都有得減

 

