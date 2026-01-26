Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴

飲食
更新時間：19:48 2026-01-26 HKT
發佈時間：19:48 2026-01-26 HKT

計劃與家中長輩共享一頓豐盛自助餐？位於銅鑼灣世貿中心的Mr. Steak a la minute，向來以琳瑯滿目的新鮮海產、日本和牛和矜貴食材掛帥，成為家庭聚餐的熱門地點。近日，Mr. Steak推出獨家快閃優惠，除了人均低至$280的「買一送一」推廣，更特別為長者提供半價優惠，絕對是孝敬父母及祖父母的絕佳機會。

銅鑼灣Mr. Steak自助餐成人買一送一  再加一位長者即享半價 

為了讓更多家庭能共享天倫之樂，Mr. Steak推出專為長者設計的貼心優惠。在推廣期間，食客可選擇「成人買一送一」，另加一位「長者半價」的方案，非常適合子女陪同父母的三人家庭。此外，亦有「一位成人享6折，同行長者半價」的二人優惠，讓您能輕鬆地與家中長輩撐檯腳，享受一頓無拘無束的豐盛晚餐。

環球海鮮盛宴：即開生蠔與和牛任君選擇

Mr. Steak a la minute的自助餐體驗，從來不會讓人失望。午市時段，您可以品嚐到肉質飽滿的雪花蟹腳、彈牙翡翠螺，以及由專人即席切割、肉香四溢的美國燒牛肉。而週末及公眾假期更會升級，加設即開生蠔、養生燉湯及Haagen-Dazs雪糕，性價比極高。

晚市的菜式則更顯奢華，是犒賞自己與家人的不二之選。除了午市的豐富菜式，晚市更源源不絕供應肥美甘香的即開生蠔。和牛愛好者更可在此盡情享受鐵板和牛、火炙和牛壽司等特色美食。若想體驗極致奢華，不妨選擇包含龍蝦盛宴的自助晚餐，為您的家庭聚餐增添一份尊貴。

1 月 27 日 12：00 開搶！Mr. Steak a la minute自助餐買一送一優惠詳情 (>>按此預訂<<)

  • 優惠預訂期： 2026年1月27日中午12:00至2月2日晚上23:59
  • 適用餐飲期： 2026年1月28日至2月28日
  • 餐廳地址： 銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

長者半價優惠方案 (自助晚餐 17:00 - 19:00)：

  • 【成人買一送一｜加1位長者半價】
    • 星期一至五：$840/3位 (人均$280)
    • 星期六、日及公眾假期：$915/3位 (人均$305)
  • 【1位成人6折｜加1位長者半價】
    • 星期一至五：$616/2位 (人均$308)
    • 星期六、日及公眾假期：$671/2位 (人均$335.5)

其他精選優惠：

  • 「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐 (12:00 - 14:30)
    • 星期一至五：$410/2位 (人均$205)
  • 「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐 (19:30 - 22:00)
    • 星期一至四：$670/2位 (人均$335)

延伸閱讀：長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折

 

