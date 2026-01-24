AEON限時放題優惠！$110任裝塔斯曼尼亞車厘子 只限1時段

超級市場的限時優惠活動，往往能吸引大批顧客去shopping。連鎖超市AEON今日（1月24日）突發推出大受歡迎的「車厘子限時放題」活動，於指定時段內讓顧客以$110的優惠價，任裝澳洲塔斯曼尼亞車厘子，即睇優惠詳情！

連鎖超市AEON限時放題優惠！$110任裝塔斯曼尼亞車厘子

連鎖超市AEON今日突發推出只限一天的限時優惠，於下午1時至3時期間，在指定分店舉行澳洲車厘子放題優惠，低至$110便可任裝塔斯曼尼亞30mm+車厘子。這活動於去年推出時反應熱烈，所以絕對是周末必搶優惠。

根據限時放題活動的「玩法」，顧客需於指定活動時間內，使用由店鋪提供的指定器具，以及專用膠袋或盒，任裝塔斯曼尼亞車厘子。完成後，顧客需於放題時段結束後一小時內付款，而結帳時，專用的膠袋或盒必須可封口，而且商品不可超出包裝範圍即可。

AEON車厘子限時放題

活動日期︰1月24日

優惠時段︰1pm至3pm

地點︰只限康怡、黃埔、油塘及屯門AEON及AEON STYLE ＞＞按此＜＜

資料來源︰AEON Stores Hong Kong