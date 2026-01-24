Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AEON限時放題優惠！$110任裝塔斯曼尼亞車厘子 只限1時段

飲食
更新時間：13:38 2026-01-24 HKT
發佈時間：13:38 2026-01-24 HKT

超級市場的限時優惠活動，往往能吸引大批顧客去shopping。連鎖超市AEON今日（1月24日）突發推出大受歡迎的「車厘子限時放題」活動，於指定時段內讓顧客以$110的優惠價，任裝澳洲塔斯曼尼亞車厘子，即睇優惠詳情！

連鎖超市AEON限時放題優惠！$110任裝塔斯曼尼亞車厘子

AEON推出限時放題優惠，$110任裝塔斯曼尼亞車厘子。
AEON推出限時放題優惠，$110任裝塔斯曼尼亞車厘子。

連鎖超市AEON今日突發推出只限一天的限時優惠，於下午1時至3時期間，在指定分店舉行澳洲車厘子放題優惠，低至$110便可任裝塔斯曼尼亞30mm+車厘子。這活動於去年推出時反應熱烈，所以絕對是周末必搶優惠。

根據限時放題活動的「玩法」，顧客需於指定活動時間內，使用由店鋪提供的指定器具，以及專用膠袋或盒，任裝塔斯曼尼亞車厘子。完成後，顧客需於放題時段結束後一小時內付款，而結帳時，專用的膠袋或盒必須可封口，而且商品不可超出包裝範圍即可。

AEON車厘子限時放題

  • 活動日期︰1月24日
  • 優惠時段︰1pm至3pm
  • 地點︰只限康怡、黃埔、油塘及屯門AEON及AEON STYLE ＞＞按此＜＜

資料來源︰AEON Stores Hong Kong

延伸閱讀︰花生油/芥花籽油免費派發！一連兩日快閃活動 指定港鐵站送「刀嘜零膽固醇食油」

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
19小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
21小時前
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
8小時前
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
趣聞熱話
3小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
2026-01-22 13:57 HKT
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
影視圈
18小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女 羨慕富貴閨密擁美滿家庭
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
影視圈
5小時前