AEON限時放題優惠！$110任裝塔斯曼尼亞車厘子 只限1時段
更新時間：13:38 2026-01-24 HKT
發佈時間：13:38 2026-01-24 HKT
發佈時間：13:38 2026-01-24 HKT
超級市場的限時優惠活動，往往能吸引大批顧客去shopping。連鎖超市AEON今日（1月24日）突發推出大受歡迎的「車厘子限時放題」活動，於指定時段內讓顧客以$110的優惠價，任裝澳洲塔斯曼尼亞車厘子，即睇優惠詳情！
連鎖超市AEON限時放題優惠！$110任裝塔斯曼尼亞車厘子
連鎖超市AEON今日突發推出只限一天的限時優惠，於下午1時至3時期間，在指定分店舉行澳洲車厘子放題優惠，低至$110便可任裝塔斯曼尼亞30mm+車厘子。這活動於去年推出時反應熱烈，所以絕對是周末必搶優惠。
根據限時放題活動的「玩法」，顧客需於指定活動時間內，使用由店鋪提供的指定器具，以及專用膠袋或盒，任裝塔斯曼尼亞車厘子。完成後，顧客需於放題時段結束後一小時內付款，而結帳時，專用的膠袋或盒必須可封口，而且商品不可超出包裝範圍即可。
AEON車厘子限時放題
- 活動日期︰1月24日
- 優惠時段︰1pm至3pm
- 地點︰只限康怡、黃埔、油塘及屯門AEON及AEON STYLE ＞＞按此＜＜
延伸閱讀︰花生油/芥花籽油免費派發！一連兩日快閃活動 指定港鐵站送「刀嘜零膽固醇食油」
最Hit
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
2026-01-23 03:00 HKT
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT