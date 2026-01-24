Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

魚露4招分品質 拆解7款魚露特點 1款最香醇 1款最優質 4式烹調秘訣 5大進食宜忌｜食材知識

魚露是東南亞料理中常見的調味品，香氣獨特具鹹鮮味，魚露的配搭更千變萬化，能提升菜餚風味及層次。今天請來擅長炮製南洋美食的私房菜主理人，講解各種魚露的特點、味道和吃法，另有營養師分享食用魚露的健康貼士，吃得美味亦能減少鹽分攝取。

點擊圖輯睇7款魚露特點 教分品質/烹法秘訣/進食宜忌 
芭貼魚露 / 原味魚露 / 頭遍魚露 / 60度魚露 / 特級魚露 / 純味魚露 / 甜味魚露 

東南亞菜必備 本地常見魚露來自兩地

精通東南亞多國料理的私房菜主理人Bernnie（周文淇）解釋，香港常見的魚露大多來自泰國或越南，主要用魚發酵而成，呈現獨特的海鮮鹹香。泰國魚露除用鯷魚外，還會用沙甸魚、鱙魚，甚至混合其他海產如魷魚。越南魚露大多用鯷魚，講究平衡的鮮與甜。Bernnie為大家精選了7款優質魚露，按不同風味配搭煮法，並教大家分辨魚露品質的方法，以及用魚露烹調的秘訣。

香港常見的魚露大多來自泰國或越南
香港常見的魚露大多來自泰國或越南

詳解7款魚露特點

1. 芭貼魚露 調味首選

  • 特點：用大量俗稱鱙仔的鱙魚天然發酵而成，通常代替鹽做調味料。
  • 產地：泰國
  • 成分：鱙魚、鹽、糖。
  • 味道：香濃鹹鮮。
  • 色澤：琥珀色，有光澤。
  • 吃法：調味、蘸醬，拌青檸汁、辣椒、蒜頭作涼拌。
  • 價錢：$22.5/A

2. 原味魚露 無添加物

  • 特點：不含防腐劑及其他化學添加物，以純天然食材製成。
  • 產地：泰國
  • 成分：鯷魚、水、鹽、白砂糖。
  • 味道：鹹香鮮美，層次豐富。
  • 色澤：亮麗金黃色。
  • 吃法：調味及醃肉。
  • 價錢：$16/A

3. 頭遍魚露 純正醇厚

  • 特點：優質鮮魚汁發酵後首次抽取的魚露，品質純正及香醇。
  • 產地：越南
  • 成分：魚汁、水、鹽、糖、植物蛋白質。
  • 味道：鮮甜帶濃烈的魚香。
  • 色澤：透徹橙紅色。
  • 吃法：炒菜、燜肉及煮湯粉。
  • 價錢：$40/A

4. 60度魚露 鮮味濃郁  最鮮味香醇

  • 特點：60度代表氨基酸及蛋白質的含量甚高，濃度高且鮮味充足。
  • 產地：越南
  • 成分：鯷魚、鹽。
  • 味道：鮮香濃郁，帶海產天然甜味。
  • 色澤：紅褐色。
  • 吃法：炒飯、醃料及煮湯。
  • 價錢：$57.9/B

5. 特級魚露 天然鹹香 品質最佳

  • 特點：鯷魚成分近7成，沒加調味劑、味精及添色物，凸顯魚鮮味。
  • 產地：泰國
  • 成分：鯷魚、鹽、糖。
  • 味道：純天然的魚鮮鹹香。
  • 色澤：清澈褐色。
  • 吃法：調汁、炒蛋及沙律。
  • 價錢：$10.9/B

6. 純味魚露 不加味精

  • 特點：選材純天然，無添加人造色素、味精及防腐劑。
  • 產地：越南
  • 成分：白飯魚、鹽、糖。
  • 味道：香醇鮮美無腥味。
  • 色澤：深褐色。
  • 吃法：代替豉油蒸魚、醃肉、撈檬粉。
  • 價錢：$28.9/C

7. 甜味魚露 層次豐富

  • 特點：除了沙田魚，還更加入魷魚發酵而成，令鮮味具層次及更香甜。
  • 產地：泰國
  • 成分：沙甸魚、魷魚、鹽、糖。
  • 味道：鮮甜醇厚。
  • 色澤：烏黑有光澤。
  • 吃法：蘸醬、醃漬及烤肉。
  • 價錢：$8/D
     
60度魚露 最鮮味香醇
4大魚露烹調秘訣：

  1. 魚露用途廣泛，包括醃肉、涼拌、蒸、炒、燜煮及調校蘸醬等。
  2. 魚露可醃製家禽、家畜與海鮮，但因魚露鹹味很重，醃肉時要多加糖平衡味道。
  3. 用作涼拌和蘸醬，通常會加入甜、酸和辣等元素，帶出魚露的鹹香和鮮味，如砂糖、蜜糖、青檸汁、蒜頭、醋及辣椒。
  4. 煮食時間越長，魚露味道就越鹹，謹記要逐少加入魚露，並邊煮邊試味。

4招分辨魚露品質：

  1. 魚露沒有特定的品質標準，主要靠標籤的成分表顯示魚露的純度，以及有何添加物。
  2. 成分越簡單及天然，代表魚露純度越高。
  3. 有魚露品牌用度數標榜產品的質素，魚露度數通常由20至60度不等。
  4. 魚露度數代表氨基酸及蛋白質含量，度數越高兩者成分越多，鮮味越濃郁。

營養師講解魚露5大宜忌：

香港營養師學會認可營養師兼「家營營養中心」創辦人吳耀芬（Kathy），教大家如何正確食用魚露：

  1. 魚露屬於高鹽調味品，不當使用或攝取過量，可能影響健康。
  2. 必須看清楚魚露標籤成分與鈉含量，若加入味精、人工色素、防腐劑或其他化學添加物，會影響魚露的風味及營養價值較低。
  3. 建議選擇成分簡單，且無添加物的魚露。
  4. 大部分魚露的鈉含量極高，每湯匙鈉含量可達1,000毫克以上，長期進食高鈉食品容易增加高血壓、心臟病風險。
  5. 下廚時以極少量魚露取代部分鹽，或用魚露取代生抽，另加檸檬汁與香草調味，既可增添風味，又可減少鹽分攝取。
     

查詢：
A. 3hreeSixty
地址：九龍站圓方1樓1090號舖

B. 一田超市
地址：荃灣大壩街4號荃灣廣場4樓

C. AEON超市
地址：荃灣大河道88號灣景廣場購物中心地下

D. 新安東南亞食品店
地址：荃灣運通街4號

文：EH  圖：星島日報、網上圖片

