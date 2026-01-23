茶皇殿/屯門茶皇漁港推$166/位食阿拉斯加長腳蟹＋小菜燉湯優惠套餐  

素以性價比高聞名的街坊酒樓「茶皇殿」及「茶皇漁港」，一直深受食客歡迎，最近推出「帝皇蟹 x 小菜燉湯套餐」，6人同行，即可以$996的震撼價，品嚐重達4斤的清蒸阿拉斯加長腳蟹，以及多款鑊氣小菜，人均消費僅$166起，相當抵食。

茶皇殿／茶皇漁港限時優惠！$166/位歎4斤重阿拉斯加長腳蟹＋小菜燉湯

「茶皇殿」及「茶皇漁港」今次優惠套餐焦點，無疑是重達4斤的阿拉斯加蟹皇。由經驗豐富的廚師團隊主理，以最傳統的清蒸方式，完美保留蟹肉的鮮甜與彈牙口感。每一口都充滿海洋的鮮味，蟹膏甘香豐腴，絕對是極致的味覺享受，教人回味無窮。

鑊氣小菜精選＋是日足料燉湯

除了主角阿拉斯加蟹皇，套餐更包括多款鑊氣小菜，完美展現茶皇殿的廚藝功架。套餐可選價值$98至$118的鑊氣小菜一款，選擇繁多，全部即叫即炒，鑊氣十足。其中，「京蔥炒牛肉」以嫩滑牛肉配上京蔥的香氣，惹味下飯；「蜜梅柚子京燒骨」則酸甜開胃，最適合一家大小的口味。

套餐中的「廚師發辦燉湯」亦是誠意之作。每日由主廚精心挑選最新鮮的時令食材，以傳統粵式燉湯方法，經過長時間慢火精燉而成。

搶購日期： 1月23日 15:00 起

預訂日期： 即日起至3月8日

適用分店： 全港10家茶皇殿及茶皇漁港分店通用

注意事項： 現場需按阿拉斯加蟹實際斤兩收取費用。 另收原價加一服務費及6位茶芥。 菜式只供參考，以餐廳當天供應為準。



