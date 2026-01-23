旺角新派酒樓早市點心$9.8！全手工製牛肉球/雞球大包/潮州粉果 入座無限任點

位於旺角創興廣場的新派酒樓「盈館」，憑藉舒適的環境與優質的手工點心，在區內建立了良好口碑。最近，「盈館」為一眾饕客帶來了驚喜優惠，全新推出早市時段$9.8特價點心，而且每桌可享無限任點，以超親民的價錢便可盡情品嚐牛肉球、雞球大包、潮州粉果等多款即叫即蒸的傳統點心。

旺角新派酒樓「盈館」早市點心$9.8 牛肉球/雞球大包/潮州粉果

旺角酒樓$9.8點心入座無限任點

旺角新派酒樓「盈館」全新推出早市點心優惠，僅$9.8即可品嚐，且每枱入座無限量任點。酒樓的每一件點心均由經驗豐富的點心師傅們親手巧製，從搓皮、包餡到捏製成形，每一個步驟都一絲不苟，確保食客能品嚐到最富有人情味與溫度的手作美味。

早市點心優惠選擇豐富，包括外皮煎得金黃香脆、內裡軟糯清甜的香煎蘿蔔糕；肉質彈牙、充滿肉汁的時菜牛肉球；更有經典雞球大包，包身鬆軟，內餡飽滿，滿載著啖啖肉香。此外，潮州蒸粉果、擂沙煎堆仔等經典點心也是應有盡有。

盈館（旺角）

地址：旺角彌敦道601號創興廣場7樓

電話：2234 6199

營業時間:星期一至日 7:30am-11pm

資料來源：盈館 Ying Dining