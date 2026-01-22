連鎖酒樓午市超值小菜 沙薑錫紙焗豬手／台山桶蠔／蝦籽花膠炆米$26.8起

連鎖酒樓「半島漁港」提供精緻粵菜與點心，是不少人飲茶歎「一盅兩件」的熱門選擇。最近，「半島漁港」荃灣店特別推出一系列午市限定精品美食，以親民價格提供高品質的餐飲享受，其中最引人注目的莫過於僅「沙薑錫紙焗豬手」以及「台山桶蠔」售$26.8起，絕對是午市不容錯過的高性價比之選。

荃灣半島漁港午市優惠 招牌小菜$26.8起

沙薑錫紙焗豬手／台山桶蠔$26.8起

半島漁港荃灣店全新推出午市優惠小菜，最大亮點無疑是「沙薑錫紙焗豬手」，這道菜式以錫紙包裹豬手，再以高溫焗製，完美鎖住肉汁與膠質，燜焗得軟腍入味，膠質滿滿卻不油膩，以$26.8的價錢品嚐，絕對是物超所值。

此外，同樣不容錯過的是時令的「台山桶蠔」，僅售$68。食客可選擇「白灼」或「酥炸」兩種食法，白灼能品嚐到蠔肉最原始的飽滿鮮甜，蠔味濃郁；酥炸則外脆內嫩，帶來另一番香口的滋味。

多款酒樓鑊氣粉麵飯均一價$88

除了兩款重點推介的菜式，半島漁港亦為喜歡粉麵飯類的食客準備了四款誠意之作，均一價$88。其中包括鑊氣十足的「涼瓜安格斯牛河」，嫩滑的安格斯牛肉片與甘香的涼瓜在猛火快炒下，與河粉完美結合。

對於鍾情海鮮的食客，「鮮蟹肉燴伊麵」和「海蝦撈粗麵」都是絕佳選擇，前者以足料鮮蟹肉勾芡，每一條伊麵都掛滿鮮美醬汁；後者則以彈牙海蝦搭配爽口的粗麵，滋味無窮。另外，「蝦籽花膠炆米」則是一款用料講究的貴氣之選，花膠的膠質與蝦籽的鹹香滲透到米粉之中，口感豐富，盡顯大廚的功力。

半島漁港優惠詳情

適用分店：荃灣眾安街68號荃灣千色匯1期6樓

訂座電話：2666 6822

優惠時段：星期一至五午市 11:30am – 1:45pm

條款及細則: 此優惠只適用於半島漁港荃灣店。 每枱只限點選一款優惠菜式，且限點一次。 此優惠不適用於星期六、日及公眾假期。 食品圖片僅供參考。 如有任何爭議，半島漁港保留最終決定權。



