街坊小店腸仔包竟係芝士腸？港女嫌細條！網民︰價錢反映現實 店員咁解釋…

飲食
更新時間：15:05 2026-01-23 HKT
發佈時間：15:05 2026-01-23 HKT

街坊小店的麵包價廉物美，是不少市民的早餐或下午茶之選，但有時「理想與現實」是會有落差的。近日，有網民於元朗一間街坊麵包店購買腸仔包，卻發現是夾芝士腸。事主更兩度發文分享「中伏」經歷，引起店家與網民的熱烈討論，直言對事件「喊出嚟」，即睇內文詳情！

元朗街坊小店腸仔包貨不對辦？女食客兩度中伏 怒斥「大包夾芝士腸」

該名事主日前在社交平台Threads發文，指在元朗一間街坊麵包小店購買腸仔包後，發現包身雖大，裡面卻只藏著一條細小的芝士腸，與期望的「超大腸仔包」相距甚遠，直言想「喊出嚟」。店家其後在帖文下留言道歉，表示「令你有不愉快嘅體驗真係非常抱歉！…我哋會盡快改善」，並希望獲得事主原諒。

然而，事隔3日，當事主再次「畀機會」小店並購買同款腸仔包時，卻發現情況並無改善。從事主的照片所見，新的腸仔包只是將芝士腸「凸出頭來」，但麵包內部依然空心。她再次發文，諷刺地表示「三日前店主話會改善，三日後我再買，笑咗」，似乎對兩度購買的腸仔包依然感失望。

 

網民意見兩極︰價錢反映現實

事件在網上迅速發酵，惟網民意見分為兩派。有支持事主的網民認為店家手法有問題，表示「改完仲差過未改呀，之前都係比較正常，依家直頭係詐騙」、「你要平嘅話可以整做迷你嘅，符合返條腸個size」。他們認為店家處理方法有趣，「改善就係將條腸擺出啲」，並批評店家「又要平賣增加銷量，又要用呢啲招慳成本」。

另一邊廂，亦有網民支持麵包店，認為價錢反映現實，「你嗰個係迷你包，冇可能會俾一條腸」、「一個腸仔包通常$7至$10！咁你呢個$3.3333333，畀半條其實都好合理」。他們亦指出，考慮到麵粉、腸仔等成本，這個定價下店家其實利潤微薄。

 

店員親回覆 1原因引致麵包大過腸仔

《星島頭條》記者亦就此事致電麵包店查詢，獲店員回應指，事主所購買的是14元3隻的迷你腸仔包，的確是用芝士腸。至於出現「大包夾小腸」的視覺效果，是因為「麵糰在焗製過程中會發大，導致麵包體積遠大於腸仔」。店員亦補充，店內另有售賣$9的雞肉腸腸仔包及$16的司華力腸腸仔包，供顧客選擇。

資料來源︰Threads

延伸閱讀︰海鮮火鍋放題中伏！港人打邊爐食蜆慘變「泥漿浴」 網民嘲似「戚家十三口」勸1招解決...

