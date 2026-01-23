海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一！$299/位起任食麵包蟹/龍蝦 加購樂園門票$160起

香港海洋公園萬豪酒店的海灣餐廳（Marina Kitchen）以其豐盛的自助餐和舒適的環境而備受讚譽。最近，旅遊體驗平台KKday獨家推出震撼優惠，海灣餐廳的自助午餐及晚餐均享「買一送一」，折後人均消費低至$299，更可以免費進入兒童遊樂天地，絕對是近期最不容錯過的餐飲推廣，讓顧客以驚喜價格享受一場奢華的美食盛宴。

海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一！$299/位起任食麵包蟹/龍蝦

對於希望在日間享受一頓悠閒大餐的食客，「環球美饌盛宴自助午餐」是絕佳選擇。此優惠在KKday平台預訂可享買一送一，折後人均僅$299起，便能盡情品嚐來自世界各地的精選美食。海鮮吧陣容鼎盛，提供包括雪場蟹腳、飽滿的麵包蟹、鮮甜凍蝦及加拿大青口等時令海產。

熱葷區更是精彩，重點推介肉質鮮嫩的「燒美國牛板腱扒」，以及鑊氣十足的「京蔥爆黑豚肉」。此外，充滿東南亞風味的印度咖喱、西西里燴春雞等菜式也應有盡有。最後，甜品控絕對不能錯過一系列精緻糕點，如層次豐富的「沖繩黑糖紫薯蒙布朗」和香濃幼滑的「法國黑朱古力撻」，為這場午間盛宴畫上完美句號。

若您是海鮮的忠實擁護者，「海洋珍味自助晚餐」將是您的回本首選。同樣享有買一送一優惠，折後人均$467起，即可享受一場極致奢華的海鮮盛宴，其中，「清蒸波士頓龍蝦」肉質飽滿彈牙，鮮味十足，更有「蒜蓉牛油焗蟹」和「薑蔥鮑魚炒腸粉」等惹味熱葷。刺

除了驚喜的自助餐優惠，KKday更提供獨家套票，讓您的美食之旅無限延伸。預訂自助餐的顧客可以優惠價追加香港海洋公園的即日門票，成人只需另加$300，小童則為$160，即可實現「早去樂園玩，夜晚食大餐」的完美一日遊。更值得一提的是，享用自助餐的顧客均可免費使用酒店內的兒童遊樂天地，讓小朋友盡情放電，締造愉快的家庭時光。

海洋公園萬豪酒店自助優惠詳情