柏寧酒店自助餐優惠第二位半價！$351/位起聯乘恆香老餅家 任食生蠔/雪蟹腳/八寶鴨 農曆新年情人節適用

柏寧酒店自助餐優惠！為迎接新春佳節，酒店特別聯乘百年老字號「恆香老餅家」，推出極具創意的新春限定自助餐。明天（23日）早上10時起透過KKday預訂，即有買二送一及第二位半價優惠，每位低至$351，讓顧客以超值價錢，品嚐一場融會傳統與創新的味覺盛宴。

1月23日10am開搶

【KKday 快閃｜買二送一】香港柏寧酒店 x 恆香老餅家｜農曆新年自助餐

柏寧酒店x恆香老餅家新春自助餐第二位半價！低至$351 任食生蠔/雪蟹腳/香酥鴨/八寶鴨

今個農曆新年，香港柏寧酒店PLAYT餐廳，會將港人的集體回憶帶到餐桌上。餐廳特別聯乘百年老字號「恆香老餅家」，將其經典臘味及傳統唐餅融入自助餐菜式中。除了自助餐必有的雪蟹腳、壽司刺身、即開新鮮生蠔及滋潤燉湯等，重點推介包括泰式香辣恆香臘腸蔬菜沙律、水牛芝士薄餅配恆香油鴨及芝麻菜、香辣恆香臘腸意大利粉配橄欖及番茄醬等。

午市及晚市更有特別炮製的菜式，例如午市的恆香臘味香芹墨魚餅及恆香臘味荔蓉香酥鴨；晚餐時段更顯矜貴，食客可品嚐恆香油鴨麒麟石斑及恆香臘味八寶鴨等手工繁複的節慶菜式。就連甜品也充滿驚喜，老婆餅意大利雪糕是將恆香的招牌老婆餅化為冰涼軟滑的Gelato，風味獨特，絕對是必試之選。這個聯乘主題自助餐預定供應至2月28日，農曆新年及情人節適用。

1月31日前煲仔小菜主題

而由即日起至1月31日前，酒店自助餐會推出煲仔小菜主題，有多款充滿地道風味的瓦煲煲仔菜，包括午市buffet供應的薑蔥三文魚頭煲、海鮮豆腐煲；以及晚市buffet的古法雙冬羊肉煲及薑蔥粉絲蝦煲等暖胃之選。每道菜都以瓦煲慢煮製作，保持肉汁及鮮香，展現傳統港式風味。

供應時段︰12nn-2:30pm

KKday優惠價︰ 【買二送一】星期一至五 HK$1053/3位，平均 HK$351/位 【第二位半價】星期一至五 HK$778/2 位，平均 HK$389/位（原價 HK$504/位）

備註︰無限暢飲指定飲品；已包括加一服務費

【KKday 快閃｜買二送一 & 第二位半價】「煲仔小菜」自助晚餐｜「恆香老餅家」農曆新年自助晚餐｜「龍蝦 鮑魚 生蠔」海鮮自助晚餐

供應時段︰6:30pm-9:30pm

KKday優惠價︰ 【買二送一】星期一至日 HK$1812 起/3 位，平均 HK$604/位起 【第二位半價】星期一至日 HK$1340 起/2 位，平均 HK$670/位起（原價 HK$867/位起）

備註︰農曆新年及情人節適用；無限暢飲指定飲品；已包括加一服務費

柏寧酒店自助餐優惠詳情：