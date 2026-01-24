連鎖台式燒肉$78起午市半自助餐！五花肉/牛板腱/牛舌+30款小食甜品無限任食 台式小吃/櫻花蝦拌飯

天氣寒冷最適合歎燒肉！近日，連鎖燒肉店「安平燒肉」推出午市限時優惠，最平$78起即可享用午市半自助套餐，任揀五花肉、牛板腱、牛舌、牛肩胛、A4和牛等高質肉類，同場還有30款小食、甜品可無限任食，包括：各式台式小吃、安平櫻花蝦拌飯、各類蔬菜、布丁、雪糕等，選擇十分豐富！即看下文了解詳情。

連鎖燒肉店推$78起午市半自助套餐！ 任揀五花肉/牛板腱/牛舌

連鎖燒肉店「安平燒肉」推出全新午市半自助燒肉放題套餐，於星期一至日中午12點至下午3點半供應，每位$78起即可任食75分鐘！午市燒肉半自助放題有10款定量燒肉套餐，包括：牛腹肉、豬五花肉、雞腿肉、安格斯牛板腱、牛舌、牛肩胛、牛頸脊、A4和牛等高質肉類可供選擇，還有多款台式醬汁，可随口味自由配搭。若尚嫌未夠喉，也有16款追加食品提供，保證食得滿足！

30款小食甜品無限任食 台式小吃/安平櫻花蝦拌飯

自助區設有超過30款小食、甜品可無限任食。熟食方面，有安平櫻花蝦拌飯、單骨雞翼、醉香牛舌等；冷盤方面，也有泡菜、涼拌青瓜等選擇；另有多種炸物及小食，如鹽酥雞、炸蠔卷；甜品區則有軟雪糕、不同口味蛋糕、布丁，以及多款罐裝飲品，性價比十足！

安平燒肉 旺角分店

地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場9樓全層

營業時間：星期一至四 12:00 - 15:30 及16:30 - 23:00 / 星期五至日 12:00 - 15:30 及16:30 - 00:00

電話：3953 9323

安平燒肉 荃灣分店

地址：荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心17樓全層

營業時間：星期一至日 12:00 - 15:30 及16:30 - 23:00

電話：3953 9333

安平燒肉 將軍澳分店

地址：將軍澳唐賢街9號Popcorn商場2樓PopFood 4號舖

營業時間：星期一至日 12:00 - 15:30 及 16:30 - 23:00

電話：3953 9343

圖片及資料來源：安平燒肉、小紅書@Creamfun

文：Y