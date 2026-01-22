觀塘小店「三色豆拉麵」奇招吸客！專推重口味震驚全網 另1碗同樣「出色」...

餐飲業競爭激烈，有店家就選擇「劍走偏鋒」，透過推出創意菜式吸引顧客目光。近日，一間位於觀塘的拉麵店因推出一款極具爭議性的「三色豆拉麵」，未足一日已獲五千多人分享，在網上引發熱烈討論。其玩味十足的宣傳手法更令一眾網民哭笑不得，揚言要他們「滾出地球」！

觀塘拉麵店推三色豆拉麵！推介「自己唔食都要請朋友食」

近日一間位於觀塘的拉麵小店，於社交平台上以獨特手法，宣布推出全新產品「三色豆拉麵」。拉麵店以輕鬆幽默的語氣介紹這款新品，稱其為「唔知點解會出嘅全新單品」，並坦言「不是店長推介」。從宣傳圖片可見，這碗「三色豆拉麵」在淺色湯底的麵條上，鋪滿了份量十足的青豆、粟米粒及甘筍粒，旁邊還配有木耳及紫菜。雖然視覺上色彩繽紛，但對不少「三色豆」的厭惡者而言，可謂一場視覺與味覺的雙重衝擊。店家更以一句玩味標語「你可以唔食，但你一定要請朋友食」向網民下戰書，邀請大家親身一試，看看這碗售價$38的拉麵「到底會係好味勇者塔定劣食勇者塔」。

衝擊網民一夜爆紅 「排除借錢同你打官司」

這款「三色豆拉麵」一經發布，隨即在網上瘋傳，引起極大迴響。大部分網民對此感到震驚又好笑，紛紛在留言區標記朋友，慫恿對方一同「中伏」。有網民誇張地表示要為此控告店家，笑言「我唔排除借錢同你打官司，咁樣侮辱拉麵」，有人不敢置信地留言：「立即打開日曆睇下今日幾月幾號」，懷疑這是否愚人節玩笑。更有網民表示震怒，高呼「而家，即刻，攞住你嘅廚餘，離開地球」！

翻查資料，該拉麵店位於觀塘駱駝漆大廈，店名「自由拉麵」，聲稱以「可能係全觀塘最自由嘅拉麵」為特色，提供多款餸菜及配料讓客人自由配搭。除了這次的新品「三色豆拉麵」挑戰大眾味蕾底線，小店亦有另一道招牌菜「芫荽雞湯」，綠油油的湯底配上堆成一座小山的芫荽，同樣「重口味」。

圖片及資料來源：thisthis_ramen_kt