連鎖快餐店半價早餐優惠！$22吉列雞扒定食連啡茶 免加一服務費

在香港這個生活節奏急速的城市，不少打工仔都希望以平價又快捷的方式解決早餐問題。近日，旺角通菜街「吉豚屋」推出限時早餐半價優惠，有網民以僅$22享用一份內容豐富的「吉列雞扒定食」，連一份外賣早餐合共只花$46.5，事件在社交平台迅速引起關注，網民紛紛討論這波超高性價比優惠。

旺角吉豚屋早餐半價優惠！吉列雞扒/沙嗲牛/All Day Breakfast 連啡茶免加一

$22吉列雞扒定食連啡茶

事緣，有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，分享他光顧位於旺角通菜街「吉豚屋」的半價早餐，並以$22的價格享用了一份「吉列雞扒定食」，當中包含溫泉蛋、紫菜、蘿蔔湯、白飯及一份香脆的雞扒，內容豐富。該網民更順道外賣了一份早餐，兩份早餐合共僅花費$46.5，他對此感到相當滿意。

據了解，「吉豚屋」由即日起至1月25日期間推出限時優惠，早餐餐牌上的所有品項均以半價發售。除了該網民分享的雞扒定食外，經典的「沙嗲牛肉麵」及「All Day Breakfast」折扣後分別只需$21及$30。更吸引的是，所有早餐價格均已包含「絲襪奶茶」或「香濃咖啡」等熱飲，並且不設加一服務費，為節奏急速的都市人提供了一個既快捷又經濟實惠的早餐選擇。

網民大讚性價比高

該分享帖文一出，隨即在網上引起其他網民的關注和留言。大部分人對此優惠給予正面評價，有留言稱「早餐食呢個，超正喎」，認為$20餘元能享用到如此品質的餐點和飲品，性價比極高。然而，也有網民提出個人的飲食習慣，表示「早上就食飯，個人就唔太習慣」，對以米飯作為早餐的選擇持保留態度，但整體討論氣氛仍然相當熱烈。

吉豚屋吉列豬扒專門店

地址：旺角通菜街142-146號啟運大廈地下A號舖

電話：2398 9733

營業時間：星期一至日 8am - 10pm

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組、Ca-Tu-Ya 吉豚屋 吉列豬扒專門店