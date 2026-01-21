鰂魚涌小店良心價$20早餐！三文治/熱狗+咖啡/奶茶 網民讚賣相好：呢個價錢好難得！

香港打工仔早餐講求快捷、抵食又飽肚，最近有網民發現鰂魚涌一間小店推出平價早餐，任選三文治或熱狗配咖啡或奶茶只需$20，吸引不少網民留言討論，有人大讚是「良心早餐」，亦有網民認為價錢平且賣相不俗，實屬難得，區內打工仔不妨一試！

鰂魚涌小店良心價早餐！$20三文治/熱狗配咖啡/奶茶

日前一名網民在社交平台Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」分享，稱在鰂魚涌海光街一間小店購買了一份「奇蹟的$20早餐」，並上載相關照片。據樓主分享的照片所見，這間小店為「阿媽家姐」的鰂魚涌分店，相信是取自廚師發辦（Omakase）的日文諧音，其於早餐時段出售三文治（$15）、熱狗（$15）、咖啡（$10）及奶茶（$10），亦設有套餐優惠，三文治或熱狗拼咖啡或奶茶，售價僅為$20，相當抵食。

翻查餐廳的社交平台，小店「真身」是一間兩餸飯店，分別在鰂魚涌、觀塘及九龍灣設店，稱「由客人發辦」每日菜式，只需私信向餐廳「許願」就有機會吃到心水菜式。兩餸飯店菜式選擇豐富，固定菜式包括淮山蟲草花蒸雞、辣子雞、豆卜蒸排骨、咖哩牛腩等，亦有水煮牛肉、冬瓜炆火腩、 韓式柚子一字骨等。除白飯外，可選沙律菜底或炒麵底，兩餸飯價錢$40起。

網民讚賣相好：呢個價錢好難得！

小店推出平價早餐，有網民大讚是「良心早餐」，雖然有人提到「煮定晒，仲要用膠盒….濕淋淋」，但亦有人認為餐點賣相不俗，「個樣唔錯咁」、「呢個價錢仲要賣相幾好，好難得」；有網民則擔心小店定價便宜，不利於經營，「好老實講，自家制嗰熱狗嘅成本都接近二十蚊，分分鐘鐘都唔得。唔信你可以自己動手試下」、「咁平！！仲要扣租，有水位咩？」

來源：香港茶餐廳及美食關注組@Facebook、omakaze_quarrybay@Threads

文：LW