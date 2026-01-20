Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網民熱捧炸雞界黑馬！台灣過江龍攻港2年 外脆內嫩獲封「全港最好食」 唯一缺點係呢樣？

飲食
更新時間：15:00 2026-01-20 HKT
發佈時間：15:00 2026-01-20 HKT

提起炸雞，相信不少人首先會想到知名連鎖快餐店品牌的出品。而近日就有不少人推介一間台灣過江龍炸雞店的出品，分別在銅鑼灣及荔枝角設有分店，形容其即叫即炸的炸雞外脆內嫩，肉汁豐富，直言「嗰種鬆脆任何連鎖店都做唔到」，火速成為網民熱捧「黑馬」，加上份量充足、價錢公道，更被譽為「全港最好食嘅炸雞！」即睇詳情。

台灣過江龍「胖老爹」炸雞獲網民力推：嗰種鬆脆任何連鎖店都做唔到

有網民在社交平台Facebook分享，表示自己原本最愛「快樂蜂（Jollibee）」的炸雞，不過日前嘗過來自台灣的「胖老爹美式炸雞（Fat Daddy）」炸雞後，直言「再好30%」。他形容「胖老爹」的炸雞「果（嗰）種鬆脆任何連鎖店都做唔到」，而且嘗得出店方使用的油相當新鮮，「冇溢味加分」，唯一缺點是下單後需等候20分鐘才出餐，「因為真係落單先炸」，惟事主仍然認為值得，原計劃到附近公園枱櫈慢慢歎，「為咗食最完美嘅脆，忍唔住喺對面天橋底就開餐」。

網民狂讚：香港最好食的炸雞！

帖文一出隨即引來大批網民共鳴，不少人表示「胖老爹冇得輸，現在香港最好食的炸雞」、「呢間正呀，買外賣返到去都仲係咁熱，仲係咁好食，仲係咁多汁」、「胖老爹世一」。以往有網民亦曾在Threads發文大讚胖老爹的炸雞，「外脆內嫩食到最後一啖都勁熱！ 大件價錢又公道」，更稱其為「全港最好食嘅炸雞」，同樣獲大批網民認同，「超級好食！不過成日都擔心佢會執笠」、「非官方打手！每次食胖老爹明明係外賣返到屋企重係好脆多汁」、「唯一唔好係無堂食」。

台灣胖老爹美式炸雞店在2008年於台中市潭子區創立，老闆是一對公務員退休夫婦，經過日以繼夜在廚房不停實驗，最終設計出品牌專屬的炸雞配方，同時改變傳統炸雞店的經營模式，堅持炸雞要即叫即炸，確保鮮嫩多汁，也讓食客能品嘗到最新鮮的出品。目前「胖老爹」於全台有超過300間加盟店，並於2018年先後進軍加拿大、中國內地、印尼、澳門等，現時於香港擁有2間分店，分別位於銅鑼灣及荔枝角。

來源：台灣胖老爹美式炸雞官網、香港茶餐廳及美食關注組@Facebook、Threads

文：LW

同場加映：筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！

 

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
21小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
7小時前
飲用水風波︱政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定 稱陳嘉信作為部門首長應承擔責任 另懲處三名物流署人員包括首長級
02:43
飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級
政情
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
22小時前
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
7小時前
旅客可乘搭直升機俯瞰阿蘇火山。資料圖片
00:42
日本阿蘇火山觀光直升機失蹤 消防徒步搜救1男1女台灣旅客
即時國際
2小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
2026-01-19 16:00 HKT
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
21小時前
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
3小時前