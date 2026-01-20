網民熱捧炸雞界黑馬！台灣過江龍攻港2年 外脆內嫩獲封「全港最好食」 唯一缺點係呢樣？

提起炸雞，相信不少人首先會想到知名連鎖快餐店品牌的出品。而近日就有不少人推介一間台灣過江龍炸雞店的出品，分別在銅鑼灣及荔枝角設有分店，形容其即叫即炸的炸雞外脆內嫩，肉汁豐富，直言「嗰種鬆脆任何連鎖店都做唔到」，火速成為網民熱捧「黑馬」，加上份量充足、價錢公道，更被譽為「全港最好食嘅炸雞！」即睇詳情。

台灣過江龍「胖老爹」炸雞獲網民力推：嗰種鬆脆任何連鎖店都做唔到

有網民在社交平台Facebook分享，表示自己原本最愛「快樂蜂（Jollibee）」的炸雞，不過日前嘗過來自台灣的「胖老爹美式炸雞（Fat Daddy）」炸雞後，直言「再好30%」。他形容「胖老爹」的炸雞「果（嗰）種鬆脆任何連鎖店都做唔到」，而且嘗得出店方使用的油相當新鮮，「冇溢味加分」，唯一缺點是下單後需等候20分鐘才出餐，「因為真係落單先炸」，惟事主仍然認為值得，原計劃到附近公園枱櫈慢慢歎，「為咗食最完美嘅脆，忍唔住喺對面天橋底就開餐」。

網民狂讚：香港最好食的炸雞！

帖文一出隨即引來大批網民共鳴，不少人表示「胖老爹冇得輸，現在香港最好食的炸雞」、「呢間正呀，買外賣返到去都仲係咁熱，仲係咁好食，仲係咁多汁」、「胖老爹世一」。以往有網民亦曾在Threads發文大讚胖老爹的炸雞，「外脆內嫩食到最後一啖都勁熱！ 大件價錢又公道」，更稱其為「全港最好食嘅炸雞」，同樣獲大批網民認同，「超級好食！不過成日都擔心佢會執笠」、「非官方打手！每次食胖老爹明明係外賣返到屋企重係好脆多汁」、「唯一唔好係無堂食」。

台灣胖老爹美式炸雞店在2008年於台中市潭子區創立，老闆是一對公務員退休夫婦，經過日以繼夜在廚房不停實驗，最終設計出品牌專屬的炸雞配方，同時改變傳統炸雞店的經營模式，堅持炸雞要即叫即炸，確保鮮嫩多汁，也讓食客能品嘗到最新鮮的出品。目前「胖老爹」於全台有超過300間加盟店，並於2018年先後進軍加拿大、中國內地、印尼、澳門等，現時於香港擁有2間分店，分別位於銅鑼灣及荔枝角。

來源：台灣胖老爹美式炸雞官網、香港茶餐廳及美食關注組@Facebook、Threads

文：LW