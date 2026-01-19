筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！

燒味為香港地道美食之一，坊間不乏港人及遊客熱捧的叉燒、燒鵝等餐廳。早前組合廿四味（24herbs）成員Brian到網台節目《緬甸堂》力推銅鑼灣南華會「甘棠燒鵝」出品之叉燒，更形容為「Hermès版叉燒」，吸引一眾網民前往朝聖。最近有港人發現筲箕灣一間燒味店突爆紅，門口外更有近20人等候入座，震驚表示：「傻咗勁多人」。有心水清網民解釋1原因所致，甚至大讚「呢間好食又唔貴！」

筲箕灣燒味店突爆紅！門外近20人等位食客震驚 網民解釋1原因所致

燒味是不少港人家庭日常「斬料」加餸的選擇，坊間不乏港人及遊客熱捧的燒味餐廳。早前廿四味成員Brian就登上網路節目《緬甸堂》大讚位於銅鑼灣南華體育會內的「甘棠燒鵝」出品之叉燒，更以法國殿堂級奢侈品牌Hermès比喻其叉燒，指出該店索價$210的肥燶叉燒「第一刀」（甘一刀）極為美味，加上其評語用字略帶誇張又生動，特別用到80年代饒舌、嘻哈文化的形容詞「Dope」、「要着兩條褲」，成為大家近期形容美食的用字。

最近有港人發現筲箕灣燒味店「燒味獸」突然爆紅，門口外更有近20人等候入座，令他大為震驚：「燒味獸咩事，傻咗勁多人」。有心水清的網民解釋該店爆紅與Brain有關，原來他早前曾在另一YouTube頻道介紹「燒味獸」的厚切叉燒，表示達到GUCCI、PRADA級別，試食過後更笑指甘棠受到威脅，「甘棠危險啊！甘棠有威脅喎！」Brian曾經評價甘棠燒鵝都「Dope」，今次他再一次談及「燒鵝啲嘢」，形容「燒味獸」的燒鵝外皮鬆脆，「正過甘棠，呢個真係好好食！」

食店分享叉燒+燒鵝出爐時間

由於Brian推介之後，引來不少網民前往朝聖。「燒味獸」表示近日有更多人認識他們，為了答謝筲箕灣街坊一直以來的支持，承諾未來半年不會加價，「希望大家繼續支持，我哋亦會繼續保持自己嘅品質」。此外，「燒味獸」為確保食物質素及兼顧到街坊及新捧場客，特別透露每日叉燒及燒鵝的出爐時間，表示由於食店空間及每天出品供應量有限，「如有供不應求情況出現，敬請原諒」。

叉燒大約出爐時間：

下午12:00

下午12:40

下午3:00

下午5:00

燒鵝大約出爐時間：

上午10:30

下午12:50

下午4:00

熟客大讚：呢間好食又唔貴！

對於「燒味獸」突然爆紅，有曾於該區上班的網民每周多次光顧，「呢間好食又唔貴，以前公司喺附近，一個星期食2-3次，食到變咗熟客，last day前專登去食同老闆道別」、「呢間好好食，嗰陣喺呢頭返工成日堂食」。有網民因Brian推介後前往一試，表示味道確不錯，「燒鵝皮真係脆嘅，燒肉皮係鬆化，太早去到，食完啲叉燒先出爐，照買咗半斤外賣返去俾屋企人食，佢哋都話唔錯」、「上次我收工過去，都無你張相咁多人」。

有網民搞笑以Brian的生動形容，「啲人着幾多條褲排隊」、「就快變肉餅飯咁......長長人龍」。不過，也有網民表示出品質素不一，「佢一時時㗎！去廿次得兩次係咁㗎咋」、「舊時住筲箕灣叫呢間外賣，成日斬埋啲頭頭尾尾」。

燒味獸

地址：筲箕灣道300號海福花園地下A&B舖

營業時間：上午10:30 至 晚上8:00

聯絡電話：3996 7457

