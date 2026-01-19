麵屋一平安尖沙咀分店1.26結業！開業逾40年全港僅餘1店 網民不捨：童年回憶又冇一間

近年香港飲食業經營環境艱難，市道持續疲弱，不少餐廳先後結業，連部分老字號食店亦難以倖免。近日，在港開業逾40年的「麵屋一平安」在社交平台宣布，尖沙咀美麗華分店將於1月26日正式結業。在美麗華分店結業後，全港僅餘1門市，不少網民對此感到不捨，直言「童年回憶又冇一間。」即看下文了解詳情。

麵屋一平安尖沙咀分店1.26結業！ 老闆透露2原因結業

近日，「麵屋一平安」在社交平台發文，宣布位於尖沙咀的美麗華商場分店將於1月26日正式結業。帖文中提到，由於租金長期高昂，經營壓力日益加重，加上業主決定不再續租舖位；且過去兩年間受多方面因素影響，導致整體經營狀況未如理想，因此決定結束營業。

老闆在帖文中向支持多件的食客道別，並感謝一路以來的陪伴，「我們衷心感謝每一位支持一平安的顧客，特別感謝自本店二十年前開業以來一直陪伴我們的客人。因為你們的支持，這間小店才能走過如此漫長而珍貴的歲月。在結業前的日子，我們誠摯希望能於美麗華分店再次與大家見面，親自道別。」

開業逾40年全港僅餘1店 網民不捨：童年回憶又冇一間

據麵屋一平安的網站資料顯示，首店於1984年選址尖沙咀東開業，以長崎拉麵作為主打，其後店舖不斷加入新元素，尤以熊本拉麵深得食客歡心。麵屋一平安曾於銅鑼灣、將軍澳、九龍灣、圓方及美麗華商場等設分店，其中美麗華商場分店更有20年歷史，惟在月底結業後，全港僅剩位於尖東幸福中心的本店。

結業消息一出，不少網民對此感到不捨，「廿年前就支持了，不捨」、「去了十多年，小朋友由幼稚園食到現讀大學了！」、「二十年，好叻！」、「童年回憶又冇一間，前排去食先感嘆，無論個商場點變，你地都仲喺到，好勁」、「我記得二十年前已經食緊」、「其實呢間環境OK，價錢算抵食。」

麵屋一平安 美麗華分店

地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場1期2樓203號舖

營業時間：星期一至日 11:30 - 21:45

圖片及資料來源：Threads@ippeian

文：Y