九龍香格里拉自助餐買二送一！$359起任食龍蝦/手切牛火鍋/椰子雞煲 指定優惠碼即減$300

九龍香格里拉酒店的Café Kool咖啡廳，向來以其豐富多樣的國際美食自助餐聞名，是許多美食愛好者心中的必訪之地。餐廳最近再度與旅遊體驗預訂平台KKday合作，推出震撼市場的「買二送一」快閃優惠，讓食客能以人均低至港幣$359的親民價格，無限品嚐和牛、開邊龍蝦、鱈場蟹腳等時令高級食材，為您的味蕾帶來一場奢華盛宴。

即日起至2026年2月16日，深受食客歡迎的「流金珍味」主題自助餐強勢回歸。晚市時段特別呈獻經典的現場手切牛肉火鍋，新鮮的牛肉片在滾燙的湯底中輕涮，肉質嫩滑，入口即化，搭配鮮脆的肉鯇和星斑，在冬日裡帶來無比的溫暖與滿足。

午市的焦點同樣不容忽視，菜式亮點包括香氣四溢的「窩蛋和牛煲仔飯」，和牛的豐腴油脂與飯焦的香脆完美結合；清甜滋潤的「椰子雞煲」；以及充滿創意的「自家製海膽味噌泡沫意粉」。而到了週末及公眾假期，更有令人垂涎的「燒和牛」及「燒羊腿」限定供應。

晚餐則更顯奢華，除了火鍋外，還有「和牛壽喜燒」、「蒜茸粉絲蒸龍蝦」、肉質鮮嫩的「泰式烤盲鰽」，以及盡顯廚師功架的「法式焦糖鴨肝」和「烤焗美國有骨肉眼扒」，超過二百款美食輪流登場，確保每次到訪都有新的驚喜。

隨著佳節臨近，Café Kool亦精心準備了兩大節慶主題自助餐。於2026年2月17日至3月3日期間，餐廳推出「福轉迎春」自助午餐，以「鹹蛋黃金蝦」、「花椰菜扒鮑魚及冬菇」、「年年有餘 - 香蒜清蒸石斑魚」等一系列充滿吉祥寓意的傳統匠心菜餚，與食客一同喜迎馬年。

緊接著，「齋月祝福盛宴」自助晚餐將於2月17日至3月22日舉行，推廣精緻的清真美食文化。焦點菜式包括風味濃郁的「星洲喇沙」、滋補的「荷葉蒸海鮮」、香氣獨特的「馬來西亞咖哩羊膝」等。在2月17至19日期間，更有「鴻運當頭 - 花膠扒伴蠔皇鴨掌」及「豐山水起 - 撈起」等限定菜式，為節日增添氣氛。

額外慳錢貼士！善用信用卡及支付工具優惠

消費者在預訂上述「買二送一」優惠時，更可疊加使用以下優惠碼，讓折扣最大化：

恒生優越理財 World Mastercard®用戶專享： 預訂港澳及環球餐飲美食，消費滿 HK$1,000 即減 HK$300 優惠碼：HASE300

PayMe 用戶專享： KKday 新客戶預訂滿 HK$500 即減 HK$50 優惠碼：25KK2PAYNEW 所有用戶預訂滿 HK$1,000 即減 HK$50 優惠碼：25KK2PAY50



KKday X 九龍香格里拉自助餐買二送一(>>按此預訂<<) 1月19日15:00開搶

預訂日期： 2026年1月19日 15:00 至 2026年1月25日 23:59

用餐日期： 2026年1月20日 至 2026年3月22日

地址： 九龍香格里拉閣樓 Café Kool（香港九龍尖沙咀東麼地道64號）

用餐時間： 自助午餐: 12:00 - 14:30 自助晚餐: 18:00 - 21:30

【買二送一】自助午餐價錢 (已包括加一服務費)： 「流金珍味」: $1,077/3位 (平均 $359/位) 「福轉迎春」(一至五): $1,122/3位 (平均 $374/位) 「福轉迎春」(六及日): $1,236/3位 (平均 $412/位)

【買二送一】自助晚餐價錢 (已包括加一服務費)： 「流金珍味」(一至四): $1,767/3位 (平均 $589/位) 「流金珍味」(五至日): $1,881/3位 (平均 $627/位) 「齋月祝福盛宴」(一至四): $1,836/3位 (平均 $612/位) 「齋月祝福盛宴」(五至日): $1,950/3位 (平均 $650/位)



