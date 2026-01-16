羲和雅苑烤鴨放題！$268/位90分鐘任食招牌片皮鴨、酸菜魚  尖沙咀、東涌適用

以精緻北京菜聞名的「羲和雅苑」，憑著其年銷超過70萬套的招牌烤鴨，在饕客心中佔有重要席位。最近，餐廳與旅遊體驗預訂平台KKday聯手，推出震撼市場的快閃半價優惠，讓食客能以低至$268的價錢，在90分鐘內無限品嚐羲和烤鴨、酸菜魚及多款經典菜式，絕對是近期不容錯過的美食盛事。

限時$268/位！羲和雅苑烤鴨放題 維港景致下 任食片皮鴨

來到羲和雅苑，焦點自然落在鎮店之寶上最地道的北京片皮鴨上，每隻以天然穀物飼養，再經過長達50分鐘的精心烤製，逼出多餘油脂，令鴨皮更酥脆，鴨肉更香濃。師傅會巧妙地片出最精華的88片鴨肉，並以創新的三種食法呈現。第一種食法是將鴨胸脆皮蘸上跳跳糖，在口中迸發出奇妙口感；第二種是將鴨胸嫩肉配搭秘製芥末醬，感受微辛的衝擊；最後是將鴨腿肉配上八寶盒中的配料，如青瓜、京蔥、甜麵醬等，包裹在餅皮中，回歸最傳統的經典風味。更吸引人的是，食客可在尖沙咀分店的落地大玻璃窗前，以180度的維多利亞港壯麗景色佐餐，享受一場視覺與味覺的雙重盛宴。

再嚐酸菜魚、水煮魚 10+款京川粵名菜

除了烤鴨，這次的放題菜單還包括另外兩大人氣主菜：特式酸菜魚及四川水煮魚。前者酸爽開胃，魚片嫩滑；後者則麻辣帶勁，味道層次豐富。此外，放題還提供超過10款經典小菜，包括入口即化的「張氏獅子頭」、惹味下飯的「宮保雞丁」、金黃香脆的「香脆金沙炸魚皮」，以及「金湯海皇羹」和「櫻花蝦海皇炒飯」等湯品主食，選擇豐富，誠意十足。

東涌分店： 星期一至五：$268/位 (原價 $550/位) 星期六、日及公眾假期：$288/位 (原價 $550/位)

尖沙咀分店： 星期一至五：$288/位 (原價 $598/位) 星期六、日及公眾假期：$308/位 (原價 $598/位)

以上價錢已包加一服務費，另收茶位費（東涌店$13/位；尖沙咀店$22/位），需現場支付。

用餐日期： 2026年1月14日 至 2026年2月28日

用餐時段：

午市：12:00 - 16:30

晚市：17:30 - 20:30

餐廳地址： 尖沙咀店： 廣東道3-27號海港城海運大廈2樓OTE203號舖 東涌店： 達東路20號東薈城名店倉4樓417號舖



延伸閱讀：大家樂$99歎「砂鍋雲吞雞」二人晚餐！加碼送叉燒兼自選小菜 加$10歎原條蒸魚