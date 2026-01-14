Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家樂$99歎「砂鍋雲吞雞」二人晚餐！加碼送叉燒兼自選小菜 加$10歎原條蒸魚

飲食
更新時間：19:12 2026-01-14 HKT
發佈時間：19:12 2026-01-14 HKT

在物價騰貴的世代，「一年之計在於慳」成為了不少精明消費者的座右銘。作為廣受香港市民歡迎的連鎖快餐店，大家樂一向以性價比高見稱。近日餐廳強勢回歸人氣極高的「$99二人小菜晚餐」，以百元有找的價錢提供極具分量的晚市套餐，絕對是兩口子或小家庭「慳住食」但又想享受豐盛晚餐的絕佳選擇。

大家樂砂鍋雲吞雞鍋$99二人餐 連叉燒＋小菜＋白飯

今次推廣的焦點依然是備受追捧的砂鍋雲吞雞鍋。這款鍋物以熱騰騰的砂鍋呈獻，湯底鮮甜濃郁，雞肉嫩滑，配上飽滿的雲吞，每一口都充滿暖意。在乍暖還寒的晚上，享用一鍋熱氣騰騰的雲吞雞，不僅能滿足味蕾，更能驅走寒意。對於喜愛喝湯及品嚐嫩滑雞肉的食客來說，這絕對是晚市的不二之選。

砂鍋雲吞雞二人餐 蜜汁叉燒連自選小菜

除了主角雲吞雞鍋外，是次優惠更「加碼」送出一碟蜜汁叉燒。大家樂的叉燒一向有口皆碑，肉質鬆軟且蜜味香濃，送飯一流。套餐還包含任選一款小菜，讓食客可以根據當日口味自由搭配，無論是惹味的鑊氣小炒還是家常菜式，都能滿足不同需求。整個套餐包含一鍋、兩餸（叉燒+自選小菜），再配上兩碗白飯及中國茶，份量之多足以讓二人捧腹而回，人均消費僅約$50，性價比極高。

加$10轉配原條蒸魚

為了迎合追求更優質享受的食客，餐廳更提供了靈活的升級選項。只需加$10，即可將自選小菜升級為原條蒸魚。對於喜愛鮮魚的港人來說，只需十元便能享用原條蒸魚，絕對是物超所值。這個選項讓晚餐瞬間變得更豪華，做到真正「大魚大肉」的享受，同時保持「慳家」的原則。

 

大家樂砂鍋雲吞雞二人餐優惠

  • 優惠價錢：$99

  • 套餐內容：

    • 砂鍋雲吞雞鍋 1客

    • 【加碼】叉燒 1碟

    • 自選小菜 1款（可加$10升級配原條蒸魚）

    • 白飯 2碗

    • 中國茶 2杯

  • 供應時段：晚市供應（數量有限，售完即止）

  • 註：優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳海報。圖片只供參考。

 

資料來源：大家樂 Café de Coral

 

