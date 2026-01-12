大家樂全新下午茶優惠！$30歎番茄濃湯豬扒烏冬 加$2升級巨峰提子梳打

香港人生活節奏急促，一到下午三、四點，總想找個地方「醫肚」，享受片刻悠閒。連鎖快餐店大家樂向來是不少人的首選，最近推出的下午茶優惠，更是為一眾食客帶來喜訊。只需$30，即可品嚐到一碗熱騰騰的「番茄濃湯香酥豬扒腸仔烏冬」，配上清涼飲品，絕對是下午茶的超值之選！

大家樂$30超值下午茶 酸甜濃湯配嫩滑豬扒

大家樂全新下午茶優惠，只需$30即可品嚐到「番茄濃湯香酥豬扒腸仔烏冬」配清涼飲品。

這款下午茶的主角「番茄濃湯香酥豬扒腸仔烏冬」，湯底採用新鮮番茄熬製，味道濃郁，酸甜開胃，每一口都充滿陽光的氣息。主角之一的香酥豬扒，炸得外皮金黃酥脆，內裡肉質卻保持鮮嫩多汁，與濃厚的番茄湯底形成完美配搭。除了豬扒，碗內還有Q彈的香腸和爽滑煙韌的烏冬，掛滿了濃郁的番茄湯汁，讓人忍不住一口接一口，瞬間掃清整碗的疲勞與飢餓。

一個完美的下午茶，當然不能缺少一杯冰涼飲品。這份套餐本身已包含一杯凍低糖綠茶，消暑解渴。如果想為味蕾帶來更豐富的體驗，只需另加$2，即可升級至「巨峰提子乳酸梳打」。這款特飲將巨峰提子的香甜與乳酸的微酸完美結合，注入氣泡滿滿的梳打水，帶來極致清爽的感覺。飲品中更加入了蜜桃味的心型晶球，外形可愛，口感Q彈，輕輕一咬，蜜桃的甜美汁液在口中爆開，為整個下午茶體驗增添不少驚喜和樂趣。

大家樂下午茶優惠

優惠套餐： 番茄濃湯香酥豬扒腸仔烏冬配凍低糖綠茶

優惠價： $30

升級選項： 另加$2可轉配巨峰提子乳酸梳打

供應時間： 逢星期一至五下午茶時段供應

備註： 公眾假期除外，圖片只供參考。

2大連鎖快餐優惠 一粥麵/大快活

1. 一粥麵$20外賣早餐

一粥麵全新外賣早餐優惠，$20即可自選「煎韭菜餃」或「糯米雞」，煎餃的內餡選用新鮮韭菜配搭鮮嫩豬肉，肉汁飽滿，外皮金黃香脆；而「糯米雞」則是份量十足的經典選擇，糯米吸收了雞肉、冬菇、臘腸等豐富餡料的精華，口感層次豐富，足以提供整個上午滿滿的能量。

2. 大快活派$10現金券

大快活與八達通推出限時優惠。推廣期內，凡透過「大快活」App或分店自助點餐機單次消費滿$50，並以八達通付款，即可於下星期一獲贈$10電子現金券一張。推廣為期三週，每週均可享回贈一次，總共可賺取高達$30。優惠期至2月1日止。

資料來源：大快活 Fairwood、大家樂 Café de Coral、一粥麵