連鎖快餐店推早餐券！$100任選5款漢堡 再送湯粉/飲品折扣券

對於忙碌的香港打工仔或學生來說，一份「快、靚、正」的早餐絕對是開啟活力一天的關鍵。大家樂近日推出「超值早餐食品券套裝」，平均$20即可選擇不同口味的漢堡，再額外送贈湯粉或飲品折扣券，以更優惠價格享受優質早晨，絕對是性價比之選。

大家樂早餐漢堡平均$20/個 加$5換湯粉/飲品

大家樂網上平台eatCDC特別推出了「超值早餐食品券套裝」，只需$100即可購入5張指定早餐券，平均每份早餐只需$20，適用於多達8款不同口味的漢堡。喜愛經典口味的朋友，可以選擇滑蛋火腿漢堡或滑蛋芝士餐肉漢堡，鹹香適中，是絕不出錯的選擇；若偏好香脆口感，滑蛋炸魚柳堡外脆內嫩的魚柳配合滑蛋，口感對比鮮明，令人回味無窮。

除了主食漢堡外，早餐券套裝更貼心地附送了10張折扣券，憑券只需加$5，即可加配一碗熱騰騰的湯粉或一杯冷/熱飲品，這種靈活的配搭方式，讓一份原本簡單的漢堡早餐，瞬間升級為豐盛的全餐，性價比極高。

大家樂eatCDC超值早餐券

售價：$100（包含5張早餐券 + 10張加配折扣券)

有效期：即日起至2026年2月19日

適用時段：早市時段

兌換方式：手機點餐、自助點餐機或收銀員掃描QR Code

注意事項： 不設退款、延期或找續。 不可累積 Club 100 消費或積分。 為支持環保，不免費提供即棄餐具。



資料來源：大家樂 Café de Coral