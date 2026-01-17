Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖快餐店推早餐券！$100任選5款漢堡 再送湯粉/飲品折扣券

飲食
更新時間：10:00 2026-01-17 HKT
發佈時間：10:00 2026-01-17 HKT

對於忙碌的香港打工仔或學生來說，一份「快、靚、正」的早餐絕對是開啟活力一天的關鍵。大家樂近日推出「超值早餐食品券套裝」，平均$20即可選擇不同口味的漢堡，再額外送贈湯粉或飲品折扣券，以更優惠價格享受優質早晨，絕對是性價比之選。

大家樂全新早餐券！$100任選5款漢堡 再送湯粉/飲品折扣券

大家樂全新早餐券！$100任選5款漢堡 再送湯粉/飲品折扣券
大家樂全新早餐券！$100任選5款漢堡 再送湯粉/飲品折扣券

大家樂早餐漢堡平均$20/個 加$5換湯粉/飲品

大家樂網上平台eatCDC特別推出了「超值早餐食品券套裝」，只需$100即可購入5張指定早餐券，平均每份早餐只需$20，適用於多達8款不同口味的漢堡。喜愛經典口味的朋友，可以選擇滑蛋火腿漢堡或滑蛋芝士餐肉漢堡，鹹香適中，是絕不出錯的選擇；若偏好香脆口感，滑蛋炸魚柳堡外脆內嫩的魚柳配合滑蛋，口感對比鮮明，令人回味無窮。

除了主食漢堡外，早餐券套裝更貼心地附送了10張折扣券，憑券只需加$5，即可加配一碗熱騰騰的湯粉或一杯冷/熱飲品，這種靈活的配搭方式，讓一份原本簡單的漢堡早餐，瞬間升級為豐盛的全餐，性價比極高。

大家樂eatCDC超值早餐券

  • 購買網址：>>按此<<
  • 售價：$100（包含5張早餐券 + 10張加配折扣券)
  • 有效期：即日起至2026年2月19日
  • 適用時段：早市時段
  • 兌換方式：手機點餐、自助點餐機或收銀員掃描QR Code
  • 注意事項：
    • 不設退款、延期或找續。
    • 不可累積 Club 100 消費或積分。
    • 為支持環保，不免費提供即棄餐具。

 

資料來源：大家樂 Café de Coral

 

同場加映：大家樂$99歎「砂鍋雲吞雞」二人晚餐！加碼送叉燒兼自選小菜 加$10歎原條蒸魚

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
21小時前
惠康全場88折！滿額送$10現金券 金莎禮盒$77.5/壽桃鮑魚福喼低至3折
惠康全場88折！滿額送$10現金券 金莎禮盒$77.5/壽桃鮑魚福喼低至3折
飲食
15小時前
刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費 網民眼火爆：免埋車資啦｜Juicy叮
刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費 網民眼火爆：免埋車資啦｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
16小時前
香港女子入境伊朗後失聯逾一星期 入境處正積極跟進協助家屬
香港女子入境伊朗後失聯逾一星期 入境處正積極跟進協助家屬
突發
12小時前
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
飲食
18小時前
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
23小時前
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
00:47
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
社會
20小時前
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
01:11
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
突發
22小時前
路透社
特朗普關稅案｜美最高法院或周二公布裁決 白宮：若遭推翻先改普遍徵10%關稅
即時國際
2小時前