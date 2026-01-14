酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
更新時間：11:46 2026-01-14 HKT
發佈時間：11:46 2026-01-14 HKT
發佈時間：11:46 2026-01-14 HKT
富臨皇宮片皮鴨及點心放題破底價！今日（14日）下午3時起，KKday推出的獨家快閃優惠，只需$88起即可於午市時段享受長達2小時的富臨皇宮放題，更額外每位敬送鮑魚、瑤柱灌湯餃等四式定食，性價比極高，絕對是農曆新年及情人節聚餐的不二之選。
富臨皇宮點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送鮑魚、瑤柱灌湯
【KKday 快閃限時搶｜富臨皇宮片皮鴨點心放題優惠】 >>按此預訂連結<<
任食40+款特色點心 必試片皮鴨/蝦餃/燒賣
富臨皇宮「2小時片皮鴨點心放題」菜單極為豐富，涵蓋了多款深受港人喜愛的經典點心與熱盤。當中最大的賣點莫過於任食片皮鴨，鴨隻烤得外皮酥脆、肉質嫩滑，配上特製醬汁與餅皮，滋味無窮。此外，點心控絕對不能錯過晶瑩剔透的皇室鮮蝦餃，爽口彈牙的鮮蝦包裹在薄皮之中，鮮味十足；還有蟹籽燒賣皇，肉餡紮實多汁，每一口都是滿足感。
除了招牌點心，菜單還包括了多款手工精製的蒸點，如骨膠原豐富的醬皇蒸豬手、充滿陳皮香氣的山竹牛肉球、層次豐富的蠔皇鮮竹卷以及口感煙韌的潮州蒸粉果。喜愛香口炸物的食客，亦可品嚐到外脆內軟的家鄉鹹水角、鮮蝦腐皮卷及煎釀青尖椒。為了滿足不同口味，同場更有供應多款飽肚的主食，保證讓每位食客都能捧腹而回。
入座送豪華四式定食 全線三間分店供應
凡惠顧是次放題的食客，每位均可獲贈一份「四式定食」，包括和味鮑魚、流心蛋、沙律菜以及瑤柱灌湯餃。值得一提的是，優惠適用於情人節及新年等假期，更適用於柴灣、九龍灣及屯門三間分店，無論是居住在港島、九龍還是新界的市民都能輕鬆前往。
【KKday 快閃限時搶｜富臨皇宮片皮鴨點心放題優惠】 >>按此預訂連結<<
富臨皇宮片皮鴨點心放題優惠
- 優惠預訂期：1月14日3pm至1月20日11:59pm
- 用餐日期：1月15日至3月31日
- 用餐時間： 午市堂食 11:30am-3pm
- 分店地址：
（柴灣）柴灣康民街118號康翠台商業中心6樓
（九龍灣）九龍灣常悅道9號企業廣場1期1樓
（屯門） 屯門海榮路22號中央廣場地下及1樓
- 備註：現場另收每位茶芥及$13.8服務費。
同場加映：樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
楊明綸三駒易配
21小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
2026-01-12 13:47 HKT