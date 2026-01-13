連鎖酒樓晚市優惠減價！$168小菜孖寶 和牛粒/西班牙豬肋排/魚腐菜苗 每晚供應

海港飲食集團旗下的酒家作為香港知名連鎖粵菜酒樓，以正宗廣東菜式及新鮮食材聞名，多年來深受本地家庭及朋友聚餐歡迎。繼日前推出的秋冬時令午市精選後，海港再推出「晚市優惠孖寶」，食客可以優惠價$168享用兩道精選菜式，肉菜均衡，包括和牛粒、西班牙豬肋排等，性價比極高，適合忙碌上班族或家庭晚飯選擇。

海港酒家晚市孖寶優惠！$168歎和牛粒/西班牙豬肋排/魚腐浸菜苗

海港飲食集團推出$168晚市優惠孖寶，歎黑椒金薯和牛粒拼濃湯魚腐浸菜苗。

海港飲食集團推出$168晚市優惠孖寶，歎西班牙豬肋排拼濃湯魚腐浸菜苗。

連鎖酒樓海港酒家由即日起至2月5日期間推出晚市優惠孖寶，於每晚5:30後供應，由原價$228特價至$168。套餐有兩款套餐選擇，肉類主菜可選黑椒金薯和牛粒或是蜜炙西班牙豬肋排，兩款均配搭健康清爽的濃湯魚腐浸菜苗，有肉有菜，最適合二人行或一家大細聚餐之選。

黑椒金薯和牛粒選用優質和牛粒，加入香濃黑椒醬及金黃薯快炒，牛肉嫩滑多汁，金薯吸收黑椒汁後軟糯帶甜，層次分明。而另一款孖寶蜜炙西班牙豬肋排則選用進口西班牙豬肋排，經蜜汁醬慢烤後，外層焦香，肉汁豐盈，濃郁卻不膩口。兩款所配搭的濃湯魚腐浸菜苗是湯底清甜，鮮味十足，佐飯或單吃都一流。

海港晚市優惠孖寶詳情

優惠期限：即日起至2月5日

供應時間：5:30pm後

適用分店： 黑椒金薯和牛粒孖寶︰海港酒家上水新豐店、觀塘亞太中心店、翔龍灣店、荃灣中染大廈店、屯門卓爾店、長沙灣店;海王漁港-粉嶺綠悠軒店、將軍澳新都城二期店；海港燒鵝海鮮酒家屯門愛定店；真味鮮廚金雞店 蜜炙西班牙豬肋排孖寶：海港酒家淘大店、沙田禾輋店、馬鞍山中心店、大埔寶湖花園店、粉嶺帝庭軒店、將軍澳新都城一期店、將軍澳尚德廣場店、藍田啟田店、西環西寶城店、天水圍頌富店；海王漁港馬鞍山新港城店、粉嶺綠悠軒店、將軍澳新都城二期店；海港燒鵝海鮮酒家葵芳店

條款細則：只限堂食，另收茶芥及加一服務費；售完即止

2大連鎖酒樓優惠 明星/稻香

1. 明星海鮮酒家︰海鮮/片皮鴨/燒味$83起

明星海鮮酒家即日起推出晚市海鮮及小菜優惠，顧客點選任何一款菜式，即可以$10特價換購一支醇滑嘉士伯啤酒。

招牌京式片皮鴨現只需$138，金黃酥脆，鮮嫩多汁，配以青瓜、京蔥及甜麵醬，性價比極高。其他特價菜包括$108避風塘軟殼蟹魷魚鬚，香辣脆口，極適合佐酒，還有金沙翠瓜蝦球$98、五柳酸甜明星炸魚$88，以及蜜汁燒排骨拼燒腩仔及蜜椒腰果金錢鱔等均以$83優惠價供應，讓食客以實惠價格享用多款招牌菜式。

2. 稻香集團︰$18.8暖暖煲仔飯

稻香集團自1月起推出「暖暖煲仔飯」特惠活動，只需$18.8，即可品嚐一鍋熱氣騰騰的傳統煲仔飯。

優惠提供兩款精選口味，包括鹹蛋皇肉餅櫻花蝦煲仔飯，以濃郁鹹蛋黃搭配手工剁碎的鮮嫩肉餅，再加入脆口櫻花蝦，帶來豐富口感層次；以及蝦乾臘肉臘腸雞粒煲仔飯，融合蝦乾的鮮甜、臘味的甘香與嫩滑雞粒，米飯充分吸收油香，鍋底更形成香脆飯焦，風味十足。這兩款煲仔飯以親民價格，讓食客在寒冷日子享用暖心粵式滋味。

資料來源︰海港飲食集團、明星海鮮酒家 集團、稻香集團